Ehliyeti yok ama haklı: Yargıtay’dan emsal teşkil edecek kaza kararı

NTV'de yer alan habere göre, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyetsiz sürücünün bir kazaya karıştığı durumlarda, kusuru yoksa, aracına zarar verenden tazminat isteyebileceğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, sürücünün ehliyetinin olmamasının idari yaptırım gerektirdiğini, bu durumun maddi zararının karşılanması için talepte bulunmaya engel olmadığına dikkat çekti.

Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay ilamında yer alan bilgilere göre, Denizli'de 2023 yılında yaşanan bir trafik kazasında, ehliyeti olmayan sürücünün aracına bir başka araç çarptı.