Ekonominin "altın" elleri: Mikronluk ince sanatın gücü milyar dolarlık ihracatta

"Trabzon hasırına ilimizde özellikle mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğun talep oluyor. İç piyasada Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden muazzam bir talep olduğunu ifade edebilirim. Orada geniş hasırlara aşırı bir talep oluyor. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde de daha ince, 'çıtır ürün' dediğimiz yani üç sıra, beş sıra gibi 14 ayar ürünlere daha fazla rağbet olduğunu ifade edebilirim."

Trabzon hasırının tek kalem olarak ihraç edilmediğini belirten Yazıcı, "İstanbul'daki firmalarımızın üzerinden ihracatı gerçekleştiriyoruz. Trabzon hasır bileziğinin İstanbul'daki firmalar üzerinden farklı ürünlerle ihracatı yapıldığı için 12,5 milyar dolar ihracatın içindeki bizim kalemimizin payı yüzde 30 oluyor. Bunu artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Amacımız ihracat payımızı daha da yukarıya çıkartmak"

Yazıcı, Trabzon hasır bileziğini ön plana çıkarmak için çalıştıklarına dikkati çekerek, Orta Doğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelere yönelik satışlarda hareketlilik yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

Hedeflerinin hasır bileziğe daha güzel bir ivme kazandırmak olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Atölyecilerimizin çoğu kendi alanlarında farklı tasarımlara yöneldi. Arz talep meselesine göre farklı modeller üretilmekte. Tasarımcılarımız çalışıyor. Ürünlerimizin beğenilmesi de her zaman avantaj sağlıyor. Ülke geneli olarak bakıldığında 12,5 milyar dolar ihracatımız var. Amacımız ihracat payımızı daha da yukarıya çıkartmak."