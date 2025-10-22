Farajollah Bagheri kumları konuşturdu: Türk müziğinin efsanesine dev portre

Yaptığı bu resimlerden dolayı mutlu olduğunu ifade eden ve İranlıların Türk sanatçılarını çok sevdiğini söyleyen Farajollah Bagheri, "İranlı heykeltıraş ve ressamım. 30 yıldır heykeltıraş ve ressamlık yapıyorum. 10 yıldır Alanya'da yaşıyorum üç gün önce sahilde Müslüm Gürses‘in resmini çizmiştim şimdiyse Barış Manço çizdim bu yaptığım işten dolayı çok mutluyum. Biz İranlılar Türk arkadaşları ve Türk sanatçıları çok seviyoruz bundan sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ü yapmak istiyorum. Sanat tüm dünyanın dilidir'' dedi.