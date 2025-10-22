ARA
  Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kasım ara tatil tarihleri

8 Eylül'de ders başı yapan milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim yılının ilk ara tatil tarihleri belli oldu. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ilk yorgunluğunu atmak için geri sayıma başladı. Peki Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kasım ara tatil tarihleri


Ekim ayının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki "Kasım ara tatili ne zaman 2025?" sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle kesinleşmiş oldu.

 

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre bu yılın ilk ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek olan tatil için hazırlık yapıyor.

Ara Tatil Başlangıcı: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Ara Tatil Bitişi: 14 Kasım 2025 Cuma

Hafta sonu tatilleri (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) dahil edildiğinde, öğrenciler toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatilin başlangıcına şu an itibarıyla 15 gün kaldı.

ARA TATİLDEN SONRAKİ TATİL: 2026 SÖMESTR TATİLİ 

Kasım ayındaki ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrencileri bekleyen bir sonraki uzun mola, yarıyıl (sömestr) tatili olacak.

2026 yılı yarıyıl tatili tarihleri ise şöyledir:

Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma

Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde, öğrenciler toplam 16 günlük bir dinlenme dönemi geçireceklerdir.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KAPANIŞ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, öğrencilerin yaz tatiline gireceği tarihle tamamlanacak.

Eğitim Öğretim Dönemi Bitiş Tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma

Bu tarih itibarıyla öğrenciler karnelerini alacak ve uzun bir yaz tatiline başlayacaktır.
