Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kasım ara tatil tarihleri

Ekim ayının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki "Kasım ara tatili ne zaman 2025?" sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle kesinleşmiş oldu.
ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN KALDI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre bu yılın ilk ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek olan tatil için hazırlık yapıyor.
Ara Tatil Başlangıcı: 10 Kasım 2025 Pazartesi
Ara Tatil Bitişi: 14 Kasım 2025 Cuma
Hafta sonu tatilleri (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) dahil edildiğinde, öğrenciler toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatilin başlangıcına şu an itibarıyla 15 gün kaldı.
ARA TATİLDEN SONRAKİ TATİL: 2026 SÖMESTR TATİLİ
Kasım ayındaki ara tatilin tamamlanmasının ardından öğrencileri bekleyen bir sonraki uzun mola, yarıyıl (sömestr) tatili olacak.
2026 yılı yarıyıl tatili tarihleri ise şöyledir:
Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma
Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde, öğrenciler toplam 16 günlük bir dinlenme dönemi geçireceklerdir.
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KAPANIŞ TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, öğrencilerin yaz tatiline gireceği tarihle tamamlanacak.
Eğitim Öğretim Dönemi Bitiş Tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
Bu tarih itibarıyla öğrenciler karnelerini alacak ve uzun bir yaz tatiline başlayacaktır.