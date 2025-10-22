Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2025 Kasım ara tatil tarihleri

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre bu yılın ilk ara tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler ve öğretmenler, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek olan tatil için hazırlık yapıyor.

Ara Tatil Başlangıcı: 10 Kasım 2025 Pazartesi

Ara Tatil Bitişi: 14 Kasım 2025 Cuma

Hafta sonu tatilleri (8-9 Kasım ve 15-16 Kasım) dahil edildiğinde, öğrenciler toplam 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatilin başlangıcına şu an itibarıyla 15 gün kaldı.