Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak? 2025 EGM promosyon anlaşması ihale tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan yüz binlerce polis ve personelin ekonomik refahını doğrudan etkileyecek olan 2025 yılı banka maaş promosyonu anlaşması için süreç resmen başladı. Mevcut anlaşmanın Kasım 2025'te sona erecek olması nedeniyle, yapılacak yeni ihale ve bankaların vereceği teklifler büyük bir heyecanla bekleniyor.

EGM PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin merakla beklediği yeni banka maaş promosyonu protokolü için süreç devam ediyor. Mevcut sözleşmenin sona erme tarihi ve yeni promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe dair kulis bilgileri ve beklentiler gündemdeki yerini koruyor.

Mevcut Sözleşmenin Bitiş İddiası: EGM'nin bankalarla olan mevcut maaş promosyon sözleşmesinin 13 Kasım 2025 tarihinde tamamlanabileceği iddia ediliyor.

Ödeme Beklentisi: Kulis bilgilerine göre, ihale sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi ve yeni anlaşmanın hızla imzalanması halinde, promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında personele yapılması bekleniyor.

Kesin Takvim İhale Sonucuna Bağlı

Bu tarihler bir beklenti ve iddia olsa da, ödeme takviminin kesinleşmesi ihale sonucunun netleşmesine bağlı. Yeni protokolün imzalanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi ve kesin takvimin duyurulması bekleniyor.

EGM personelinin, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yeni promosyon miktarının en yüksek teklifler arasında yer almasını beklediği biliniyor.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASININ BEKLENTİSİ NE?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin merakla beklediği 2025 yılı maaş promosyonu için süreç, Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın hazırladığı rapor ve taleplerle gündeme oturdu. Sendika, teşkilat mensuplarının hak ettiği ekonomik kazanımların sağlanması için hazırladığı kapsamlı talepleri kamuoyuyla paylaştı.

Geçmiş dönem verileri ve gelecek dönem ekonomik projeksiyonları dikkate alınarak oluşturulan bu talepler, promosyon ihalesinde bankaların vereceği teklifler için bir taban oluşturmayı hedefliyor.

Sendikanın Promosyon ve Alternatif Teklifleri

Sendikanın EGM personeli adına bankalardan talep ettiği başlıca şartlar ve öneriler şunlardır:

Promosyon Tutarı: 2025 maaş promosyon tutarı 270 bin TL olarak belirlendi.

Bu ödemenin personele tek seferde ve peşin olarak yapılması talep edildi.

Ayrıca, yıllık oluşacak enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması da talep edildi.

Alternatif Kredi İmkanı: Promosyon ödemesini almak yerine farklı bir tercih kullanmak isteyen personele, 600 bin TL tutarında sıfır faizli kredi imkânı sunulması önerildi.

İhale Taban Fiyatı: İhale şartnamesinin hazırlanırken, tekliflerin başlangıç fiyatının 164 bin 440 TL taban fiyat üzerinden açıklanması gerektiği ifade edildi.

EGM bünyesinde görev yapan yüz binlerce personelin gözü, mevcut sözleşmenin sona erme tarihi olan Kasım 2025'e yaklaşılırken, bankaların bu taleplere karşı vereceği tekliflerde olacak.