YÖS sınav yerleri açıklandı mı? YÖS 2 sınav yerleri sorgulama sayfası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS) ikinci oturumu olan 2025-TR-YÖS/2 için beklenen sınav takvimi ve sınav giriş belgeleri detayları belli oldu.

2025-TR-YÖS/2 Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı: Yer Bilgileri Erişime Açıldı

ÖSYM tarafından 19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025-TR-YÖS/2) ikinci oturumu için adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgeleri’ni edinebilirler.

Belgeye Erişim ve Önemli Tarihler

Belgenin Erişim Tarihi: Sınava Giriş Belgeleri, 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren erişime açılmıştır.

Erişim Adresi: Adaylar, belgelerini ÖSYM’nin resmi adresi olan https://tryos.osym.gov.tr üzerinden alabilirler.

Giriş Bilgileri: Belgeyi görüntülemek için T.C. kimlik numarası, Y.U. numarası veya TR-YÖS numarası ile aday şifresi gereklidir.

Sınav Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların, sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Sınava Giriş Belgesi'ndeki saat kuralına kesinlikle uyması gerekmektedir:

Geç Kalma Kuralı: 19 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-TR-YÖS/2 Sınavı için adaylar, Sınava Giriş Belgesi'nde belirtilen saatten sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklardır. Bu nedenle adayların, sınav saatinden önce binalarda hazır bulunmaları büyük önem taşımaktadır.