"Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşüyor"

Projenin geçmiş etaplarını hatırlatan Bakan Uraloğlu; Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin Ocak 2023'te, Gayrettepe bağlantısının Ocak 2024'te ve Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane etabının ise Mart 2024'te açıldığını belirtti. 19 Haziran'da açılacak son kesimle birlikte, tamamı yer altında olan 69 kilometrelik dev ring hattı tamamlanarak Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro projesi unvanıyla hizmet vermeye başlayacak.