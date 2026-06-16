"Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Hattı'nın 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.
Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane - Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açtıklarını ifade etti.
Ayrıca Uraloğlu, Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye aldıklarını hatırlattı.
Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız. Sağlanan entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek" ifadelerine yer verdi.
Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını ve hattın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle 19 Haziran'da hizmete açılacağını bildirdi.
Halkalı İstasyonunda hattın Marmaray ile entegre olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde, Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek." ifadesini kullandı.
Projenin bütünüyle devreye girmesiyle birlikte İstanbul genelinde ulaşım ağlarının birbirine bağlanacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, yeni istasyonların devreye alınmasıyla birlikte kentin diğer büyük metro hatları ve ana ulaşım arterleriyle tam entegrasyon sağlanacağını belirtti.
Projenin geçmiş etaplarını hatırlatan Bakan Uraloğlu; Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminin Ocak 2023'te, Gayrettepe bağlantısının Ocak 2024'te ve Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane etabının ise Mart 2024'te açıldığını belirtti. 19 Haziran'da açılacak son kesimle birlikte, tamamı yer altında olan 69 kilometrelik dev ring hattı tamamlanarak Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro projesi unvanıyla hizmet vermeye başlayacak.