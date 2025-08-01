Hedef 3.5 milyar dolar: Son 3 yılın dünya şampiyonu Türkiye

Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gemi, yat ve malzemeleri ihracatındaki yükselen performansına dikkati çekerek, 2022'de 1 milyar 453 milyon dolar, 2023'te 1 milyar 940 milyon dolar, 2024'te 1 milyar 912 milyon dolar ve 2025 yılının temmuz ayı itibarıyla 1 milyar 170 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.
Sadece temmuzun ilk haftasında 210 milyon dolarlık gemi, yat ve malzemelerinin ihracatının yapıldığına dikkati çeken Seven, "Yıl başından, 7-8 Temmuz tarihine kadar geçen sürede ise 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yani yılın ilk 6 ayında geçen yılın ihracatının şuan yaklaşık 40-50 milyon dolar üzerindeyiz." dedi.
Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 2 milyar dolara yakın gemi, yat ve malzemeleri ihracatının içerisinde mega yat ihracatçılarının olduğunu da vurgulayan Seven, "Türkiye, 2024 senesini yaklaşık 480 milyon dolarlık yat ihracatı ile kapatmış durumda. Özellikle mega yat inşasında çok başarılıyız. Dünyadaki basamakları hızla yükseliyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin gemi, yat ve malzemeleri ihracatında dünyada 12-13'üncü sırada olduğunu hatırlatan Seven, yat ihracatında ise ilk 10 içerisinde yer almanın sevindirici olduğunu aktardı.
Seven, dünyada en başarılı Türk gemi modelleri arasında özel maksatlı özel yapım gemilerin yer aldığını, bu gemilerin feribotlar, balıkçı gemileri, fabrika balıkçı gemileri, canlı balık taşıma gemileri, yengeç yakalama gemileri, römorkörler, platform destek gemileri, rüzgar enerjisi destek gemisi gibi özel maksatlı gemi türlerinden oluştuğunu söyledi.
"Türkiye römorkör ihracında da son derece başarılı"
Türkiye'nin Norveç başta olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılan canlı balık taşıma gemisi ihracatında da iyi olduğunu belirten Seven, şöyle devam etti:
"Balıkçı gemisi üreten tersanelerimizin başarıları nedeniyle son 3 yıldır balıkçı gemisi ihracatında Türkiye, dünya şampiyonu olmuştur. Yani balıkçı gemisi üretiminde de ihracatında da biz birinci sıradayız. İkinci sırada ise İspanya geliyor. Geçtiğimiz sene de 354 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik. Son 3 senede İspanya'yı geçip, balıkçı teknesi ihracatçılarımız adlarını altın harflerle dünya ligi birinciliğine yazdırdı. Bunların haricinde Türkiye, römorkör ihracında son derece başarılı. Römorkör ihraç eden tersanelerimiz dünyada ilk 3 büyük ihracatçı ülke arasında her zaman kendilerine yer buluyor."
Seven, balıkçı gemilerinin 70-90 metre uzunluğunda sofistike gemiler olduğunun altını çizerek "Bunlar denizlere açıldığı zaman yakaladıkları balıkları hiç el değmeden tamamen otomasyon prosesleri sonucunda filetolarını ayırıyorlar, kılçıkları ve işe yaramayan kısımları yem oluyor. Diğer kalan kısımları da marketlerde satılabilir aşamaya gelmiş olarak dondurulmuş bir şekilde gemi kıyıya döndüğünde tüketiciye hazır halde sunulmuş hale getiriyorlar. Bunlar sadece fabrika balıkçı gemilerinin yapmış olduğu işler." diye konuştu.
Cem Seven, dünya ihracatında 130 milyar dolarlık ihracat pastasının söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Bunun önemli bir bölümü olan yaklaşık yüzde 70'ini 3 ülke gerçekleştiriyor. Birinci sırada Çin var, ikinci sırada Güney Kore var, üçüncü sırada ise Japonya bazen de İtalya olabiliyor. Bunların toplam ihracat tutarları yaklaşık 70 milyar dolar. Onlarla bizi ayıran unsur şudur ki; onlar daha büyük tonajlı gemi ihracatına yönelmişken, örneğin 200 milyar dolar değerinde bir LNG taşıma gemisi inşa ederlerken, biz de özel maksatlı özel kullanım amacına haiz gemilerin inşasında dünyadaki ihracat liginde hep ilk 5 arasındayız." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin global ihracat sıralamasında ilk sıralara yükselmesi için önünde bir takım yolların olduğunu anlatan Seven, "Bunun için öncelikle sahadaki çalışan arkadaşlarımızın sayısının artması gerekiyor. Eğitim tarafından başlayacak olursak gemi inşası ile ilgili meslek liseleri ve meslek yüksekokulundan mezun olan öğrencilerimizin bir şekilde endüstriye, sektöre kazandırılması gerekiyor. Çünkü sektör dışına eğilim genç kuşakta bir hayli fazla. İlk önce bu altyapımızı ve eğitimimizi entegre edeceğiz ki ondan sonra da ihracat hedeflerimizi yükseltelim." ifadelerini kullandı.
Seven, Türkiye'de yeni gemi inşası ve ihracatının ağırlıklı olmak üzere Yalova Altınova bölgesi ve Tuzla Tersaneler bölgesinden gerçekleştirildiğini ve Türkiye genelinde pek çok tersane olduğunu anlattı.
Cem Seven, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye birçok gemi türünün yapımında başarılar elde etmiş bir ülke. Römorkör yapımında ilk 3'teyiz, mega yat yapımında çok başarılıyız. 2 milyar dolarlık hedefimizi çok rahat 3-3.5 milyar dolarlara çıkarabiliriz. Bununla ilgili tabii ki birtakım düzeltici faaliyetlerin de alınması gerekiyor. Maliyet unsurlarında da düzeltici faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bu eğitim ve maliyeti bir şekilde aşabilirsek çok rahat bir şekilde 3-3,5 milyar dolarlık gemi yat ihracatına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz."