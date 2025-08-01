Hedef 3.5 milyar dolar: Son 3 yılın dünya şampiyonu Türkiye

Cem Seven, dünya ihracatında 130 milyar dolarlık ihracat pastasının söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Bunun önemli bir bölümü olan yaklaşık yüzde 70'ini 3 ülke gerçekleştiriyor. Birinci sırada Çin var, ikinci sırada Güney Kore var, üçüncü sırada ise Japonya bazen de İtalya olabiliyor. Bunların toplam ihracat tutarları yaklaşık 70 milyar dolar. Onlarla bizi ayıran unsur şudur ki; onlar daha büyük tonajlı gemi ihracatına yönelmişken, örneğin 200 milyar dolar değerinde bir LNG taşıma gemisi inşa ederlerken, biz de özel maksatlı özel kullanım amacına haiz gemilerin inşasında dünyadaki ihracat liginde hep ilk 5 arasındayız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin global ihracat sıralamasında ilk sıralara yükselmesi için önünde bir takım yolların olduğunu anlatan Seven, "Bunun için öncelikle sahadaki çalışan arkadaşlarımızın sayısının artması gerekiyor. Eğitim tarafından başlayacak olursak gemi inşası ile ilgili meslek liseleri ve meslek yüksekokulundan mezun olan öğrencilerimizin bir şekilde endüstriye, sektöre kazandırılması gerekiyor. Çünkü sektör dışına eğilim genç kuşakta bir hayli fazla. İlk önce bu altyapımızı ve eğitimimizi entegre edeceğiz ki ondan sonra da ihracat hedeflerimizi yükseltelim." ifadelerini kullandı.

Seven, Türkiye'de yeni gemi inşası ve ihracatının ağırlıklı olmak üzere Yalova Altınova bölgesi ve Tuzla Tersaneler bölgesinden gerçekleştirildiğini ve Türkiye genelinde pek çok tersane olduğunu anlattı.

Cem Seven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye birçok gemi türünün yapımında başarılar elde etmiş bir ülke. Römorkör yapımında ilk 3'teyiz, mega yat yapımında çok başarılıyız. 2 milyar dolarlık hedefimizi çok rahat 3-3.5 milyar dolarlara çıkarabiliriz. Bununla ilgili tabii ki birtakım düzeltici faaliyetlerin de alınması gerekiyor. Maliyet unsurlarında da düzeltici faaliyetlerde bulunmamız gerekiyor. Bu eğitim ve maliyeti bir şekilde aşabilirsek çok rahat bir şekilde 3-3,5 milyar dolarlık gemi yat ihracatına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz."