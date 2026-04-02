İstanbul çöl tozuna teslim oldu: Ne kadar sürecek?

Prof. Dr. Hüseyin Toros, Afrika kaynaklı çöl tozunun İstanbul’da etkisini sürdürdüğünü belirtirken, sistemin pazar günü Marmara Bölgesi’nden ayrılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, Sahra Çölü üzerinden taşınan toz bulutlarının Türkiye'ye ulaştığını söyledi.

Orta Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemiyle Sahra'dan taşınan çöl tozunun İstanbul'da da etkisini gösterdiğini bildiren Toros, "Afrika üzerinden, Sahra kaynaklı toz taşınımı dün akşam İstanbul'a ulaştı. Yağışla birlikte çöl tozu bugün İstanbul'u etkiliyor. Yarın ve ertesi gün etkisini azaltacak. Pazar günü itibarıyla sistem Marmara Bölgesi'ni terk edecek. Çöl tozu pazar günü Türkiye'nin güneyine doğru yönelecek." ifadelerini kullandı.

"Hava kalitesini olumsuz etkileyebilir"

Prof. Dr. Toros, çöl tozunun havada asılı kalan ince toz parçacıklarından oluştuğunu, bu durumun hava kalitesini de olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Çöl tozunun doğal bir meteorolojik olay olduğunu, bu tür taşınımların ilkbahar aylarında sıkça görüldüğünü belirten Toros, toz taşınımı olduğu günlerde zaman zaman gökyüzünde puslu bir görüntü oluşabileceğini anlattı.

Toros, yağışla birlikte yaşanan toz taşınımının "çamur yağışı" olarak bilinen durumu da oluşturabileceğini kaydetti.

