21. İstanbul Yarı Maratonu 19 Nisan’da koşulacak

Hem elit atletlerin hem de koşuseverlerin her yıl yoğun ilgi gösterdiği İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl 8 bini 21K, 12 bini 10K olmak üzere toplam 20 bin koşucunun katılması bekleniyor. Hızlı parkuruyla elit atletler için ayrı bir albenisi olan ve 2021’de dönemin dünya rekoruna ev sahipliği yapan İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl 4’ü tempocu olmak üzere toplam 60 elit atlet katılacak.

Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) “Gold Label” statüsündeki Avrupa’nın 3, dünyanın 10 yarı maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda son şampiyonlar Alex Nzioka Matata ve Miriam Chebet, ünvanlarını korumak için yarışacak. Bu yılın elit atlet listesinde dikkat çeken bir diğer detay ise hem erkeklerde hem de kadınlarda ikiz sporcuların yarışacak olması.

YARIŞ BAŞLANGIÇ NOKTASINDA SONLANACAK

Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunu üstlendiği 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda yarışçılar 19 Nisan Pazar günü Yenikapı’dan başlayarak Tarihî Yarımada’yı turladıktan sonra yine başlangıç noktasında parkuru tamamlayacak. Yarış, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları Kahve Dünyası, Züber, MG, Hamidiye, Red Bull, medya sponsoru Metro FM ve mekân sponsoru Kanyon’un katkılarıyla koşulacak.

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu ile ilgili tüm detaylara istanbulyarimaratonu.com adresinden erişilebilirken, kayıtlar 13 Nisan tarihine dek devam edecek.

SON ŞAMPİYON MATATA İKİZİYLE BİRLİKTE PARKURDA

Erkekler elit atlet listesinin en hızlı kişisel derecesine sahip Kenyalı Alex Nzioka Matata, yarı maratonda dünyanın önde gelen isimlerinden biri konumunda. Son iki yıldaki istikrarlı performansı ile dikkat çeken 28 yaşındaki atlet, katıldığı 13 yarı maratonun 11’ini kazandı. Geçtiğimiz yıl Resü’l-Hayme’de 59:20 ile zafere uzanırken en iyi kişisel derecesini elde eden Matata, zorlu hava koşullarına rağmen İstanbul’da 59:40 ile koşmuş ve şampiyon olmuştu. Son olarak 29 Mart’ta Çin’in Yangzhou kentinde yarışan Kenyalı atlet, en iyi derecesini 9 saniye geliştirerek 59:11 koştu ve parkur rekorunu da kırarak yarışı kazandı. Bu yıl İstanbul’a tekrar ipi göğüslemek için gelecek Kenyalı atlet, Tarihî Yarımada parkurunda ikiz kardeşi Charles Mbatha Matata ile birlikte boy gösterecek. Yarışta erkekler tempocusu olarak koşacak Charles Mbatha Matata’nın kişisel en iyi derecesi 1:00:05 iken, onun da yarışı tamamlamayı tercih etmesi ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Erkeklerde Matata’ya sorun yaratabilecek atletler arasında öne çıkan isimler Kenyalı Solomon Kirwa Yego ve Etiyopyalı Shura Kitata. Solomon Yego, 2023’te Barselona’da üçüncü tamamladığı yarışı 59:29 ile koşmuştu. 2016’da Roma-Ostia yarışını 58:44 ile kazanıp parkur rekorunu kıran Kenyalı atletin bu derecesi, parkurun Dünya Atletizm Birliği kriterlerine uymaması sebebiyle resmî sayılmıyor.

Majör maratonlarda kazandığı madalyalarla tanınan Shura Kituta ise on yıl önce koştuğu İstanbul Maratonu’ndan sonra ikinci kez İstanbul’a geliyor. Özellikle 2020 Londra Maratonu’nda dünyaca ünlü Eliud Kipchoge’yi geride bırakarak kazandığı altın madalyayla ismini duyuran Etiyopyalı atletin kariyerinin en iyi derecesi 2020’de Houston’da koştuğu 59:47. 2018’de Philadelphia’da 59:16 ile koşmasına rağmen bu derece de tıpkı Yego’nunki gibi Dünya Atletizm Birliği kriterlerine takıldığı için resmiyet kazanmadı.

28 Mart’ta koşulan Prag Yarı Maratonu’nda kişisel en iyi derecesini 1:00:00’a çeken 22 yaşındaki Kenyalı genç atlet Moses Cheruiyot da performansıyla yarışın iddialı isimlerinden biri olacağını kanıtladı.

MIRIAM CHEBET REKORLA GELİYOR

Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da son şampiyon yeniden İstanbul’da boy gösterecek. Geçtiğimiz yıl 1:06:07 ile hem en iyi derecesini koşan hem de ipi göğüsleyen Miriam Chebet, tacını korumak için yarışacak. 2024’te de Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’na katılan Kenyalı atlet, 1:07:14 ile yarışı ikinci tamamlamıştı. Bu yıl Valensiya’da 10K’da yarışan ve 30:08 ile en iyi derecesini koşan Chebet, 29 Mart’ta Yangzhou’da 1:06:27 ile yarışı kazandı ve parkur rekorunu kırdı.

Ftaw Zeray, Evaline Chirchir ve Asmarech Anley’in hedefi ise Chebet’i İstanbul’da geçmek olacak. 28 yaşındaki Zeray, şubat ayında Dubai Yarı Maratonu’nda 1:07:01 ile üçüncü oldu, ardından bu ay Paris’te 1:05:12’lik parkur rekoru ve kişisel en iyi derecesiyle birinciliğe ulaştı. Son iki yılda dokuz kez 68 dakikanın altında koşan Zeray, bu yarışların üçünde 67 dakikanın da altına indi. Ayrıca 2023 Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’nda altıncı oldu. Kenyalı Evaline Chirchir ise 1:06:01’lik en iyi derecesiyle, mevcut listede Zeray’ın ardından ikinci en hızlı isim konumunda.

Bu yıl yarı maraton koşmaya başlayan 21 yaşındaki Asmarech Anley de yarışın ön grubunda yer alması beklenen isimlerden. Etiyopyalı atlet, ilk yarı maratonunu 14 Şubat’ta Resü’l-Hayme’de tempocu atlet olmadan koştu ve 1:07:22 ile yarışı kazanarak dikkat çekti. Son olarak 15 Mart’ta Şanghay Yarı Maratonu’na katılan Anley, 1:07:01 ile hem en iyi derecesini geliştirdi hem de kariyerinin ikinci yarı maratonunda ikinci zaferini kazandı.

KADINLARDA DÜNYANIN EN HIZLI İKİZLERİ İSTANBUL’DA

Kenyalı Caroline Makandi (1:06:16) ve Purity Kajuju Gitonga (1:07:31) kardeşler ise yarı maratonun en hızlı ikizleri olarak tanınıyor. Geçtiğimiz hafta sonu en iyi derecesini koşarak Prag Yarı Maratonu’nu kazanan Caroline Gitonga İstanbul’a oldukça formda geliyor. Üç yıl önce İtalya’nın Udine kentinde birlikte yarıştıkları tek uluslararası yarı maratonda ilk iki sırayı alan Gitonga Kardeşler’in İstanbul’da yeniden bir ilk iki başarısı elde edebilmeleri için özel bir performans sergilemeleri gerekecek.