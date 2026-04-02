Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan büyüme başarısı

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) 2026 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin trafik verilerine göre ISG, kıta genelinde en güçlü büyüme performansını sergileyen havalimanları arasında zirvede yer aldı.

Yıllık 40 milyon üzeri yolcu kapasitesine sahip “Major/Büyük Havalimanları” kategorisinde, Ocak ayında %14,3, Şubat ayında ise %15,7 yolcu artışı kaydeden Sabiha Gökçen, Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı konumunu pekiştirdi.

Bu güçlü performans, 2025 yılında elde edilen rekor büyümenin üzerine inşa edildi. ACI Europe 2025 yılı verilerine göre ISG, %16,7’lik yıllık yolcu artışı ile Avrupa’nın 40 milyon üzeri yolcu kategorisindeki 'Major/Büyük Havalimanları' arasında en hızlı büyüyen havalimanı olmuştu.

48,4 milyon yolcu ile tarihi eşik aşıldı

2025 yılını 48,4 milyon yolcu ile tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen, tarihindeki en yüksek yolcu sayısına ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu performansıyla Sabiha Gökçen; Münih, Londra- Gatwick, Lizbon gibi önde gelen Avrupa havalimanlarını geride bırakarak kıtanın en yoğun havalimanları arasında üst sıralara yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa havacılık ekosisteminin parlayan yıldızı

Özellikle stratejik iş birlikleri ve genişleyen uçuş ağı sayesinde "Şehrin Havalimanı" kimliğini uluslararası bir bağlantı merkezi vizyonuyla pekiştiren İstanbul Sabiha Gökçen (ISG), küresel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Havalimanının son zamanlarda gerçekleştirdiği Uzak Doğu hatlarındaki stratejik ortaklıkları ve Avrupa genelinde artan uçuş frekansları, bu sürdürülebilir başarı grafiğinin en somut göstergeleri olarak dikkat çekiyor.

Güçlü altyapısı, sürekli iyileştirilen ve artırılan operasyonel kapasitesi ve yolcu deneyimine odaklanan yaklaşımıyla Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul’un küresel bir hava ulaşım merkezi olarak Avrupa’nın en prestijli havalimanları arasındaki yerini daha da ileriye taşımaya ve Türkiye’nin en önemli ve dinamik kapılarından biri olma misyonunu pekiştirmeye devam ediyor.

