Özel İstanbul Lider Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme'nin önderliğinde kurulan enstitü, dezavantajlı bireylere yönelik sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında hayata geçirilen 40 saatlik eğitime katılan ev kadını ve engelli 10 kişiye, uzmanlar tarafından 3D yazıcı kullanımı ve e-ticaret yöntemleri anlatıldı.

Özel İstanbul Lider Kolejleri Adana Kampüsü bünyesinde 3D yazıcı ve robotik kodlama eğitimi almış öğrenciler de kursiyerlere bilgiler aktardı. Teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda yazıcıda kendi tasarımlarını basan kursiyerler, üretip yapıp gelir elde etme yolunda ilk adımı attı.

"Gelir elde edebilecekleri bir ekonomik model kurmayı deneyimlediler"

Filiz Kepme, AA muhabirine, yeni bir üretim kültürünün temellerini oluşturduklarını söyledi. Ev kadınları ve engellilere üretim gücü kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kepme, şöyle konuştu:

"Program boyunca katılımcılarımız, teknolojiyle tanışarak üretmeyi öğrendi, 3D yazıcılarla somut ürünler ortaya koydu. Aynı zamanda bu ürünleri nasıl satacaklarını, pazar yerlerinde nasıl konumlanacaklarını, doğru fiyatı nasıl belirleyeceklerini ve en önemlisi karlılığı nasıl hesaplayacaklarını öğrendiler. Kısacası, gelir elde edebilecekleri bir ekonomik model kurmayı deneyimlediler."

"İnsanlarımızı dijital üretim dünyasına kazandırmak istiyoruz"

Artık evlerde ve bilgisayar başında da üretim yapmanın mümkün olduğuna dikkati çeken Kepme, "Hedefimiz, kadınların ve dezavantajlı bireylerin evlerinden üretim yaparak gelir elde edebileceği sürdürülebilir bir model oluşmasına öncülük etmektir. İnsanlarımızı dijital üretim dünyasına kazandırmak istiyoruz çünkü inanıyoruz ki güçlü toplum, üretime katılan herkesle birlikte mümkündür. Bu program sadece bir başlangıçtır. Evden üretimin, dijital emeğin ve kapsayıcı kalkınmanın yaygınlaşması için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.

"Kursta, teknolojiye olan merakımı giderebileceğimi düşündüm"

Kursa katılan bedensel engelli 36 yaşındaki Ahmet Dönmez, enstitünün çalışmalarından sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu anlattı. Teknolojiye ilgi duyduğunu dile getiren Dönmez, "Kursta, teknolojiye olan merakımı bir şekilde giderebileceğimi düşündüm. Bana aynı zamanda 3D yazıcı hediye ettiler. Bu sayede yeni ürünler ortaya çıkartıp internet üzerinden satarak gelir kapısı elde edebileceğimi düşünüyorum." dedi. Dönmez, desteklerinden dolayı Liderler Enstitüsü ve Kepme'ye teşekkür etti.

"Kendi ürünlerini üretip platformlarda satabilecek hale geldiler"

Ev kadını 34 yaşındaki Duygu Canımoğlu Giriş de 3D yazıcı kullanıp ürün elde etmeyi öğrendiğini belirterek, "Bunu gelecekte aile bütçesine ek gelir kaynağı olarak kullanabileceğimi düşünüyorum. Kursun bu yönde çok faydası oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kurs eğitmeni Tolga Tekin de Kepme'nin sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmek için kendilerine yaptığı teklifi seve seve kabul ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Eğitim süresince teknolojinin nasıl kullanıldığını, ham maddeyi, nerelerde ürün satabileceklerini, kar marjlarını, pazarlama için fotoğraf ve video çekimine kadar entegre olarak hepsini arkadaşlara anlattık. Kendi ürünlerini üretip platformlarda satabilecek hale geldiler."

