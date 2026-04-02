‘‘Benimle Oynar Mısın?’’ programı 1 yılda 7 bin aileye ulaştı

‘Hayat Holding'in “Benimle Oynar Mısın?” projesi, “gelişimsel aksamalarda erken müdahale” özgün modeliyle 1 yıldır yaşamlara dokunuyor. Program, 15’inci aydan başlayarak 3 yaşa kadar gelişimsel aksaklık riski taşıyan çocuklarda erken müdahaleye, 8 yaşa kadar olan, otizm spektrum bozukluğu ve benzeri özellikli çocuklarda da psiko-sosyal gelişimi desteklemeye odaklanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İstanbul’daki 7 pilot merkezde uygulanan program, ilk yılında 7 bin aileye ulaştı. Otizmin erken tespiti için tarama çalışmalarının yapıldığı ve otizmli çocuklara yönelik uluslararası standartlarla uyumlu özel bir gelişim destek programının uygulandığı merkezlerde ailelere yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Gelişimsel risklerin erken tespiti konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı da amaçlayan program, sürecin getirdiği zorluklarla başa çıkabilmeleri için ailelere psiko-sosyal destek hizmeti içeriyor.

Oyun temelli terapi alanlarının bulunduğu merkezlerde, 35 bakanlık personeli ve proje uygulayıcıları 100 saatten fazla eğitim alarak bu alanda uzmanlaştılar. Çocukların dil ve sosyal becerilerinde ölçülebilir gelişmelerin kaydedildiği programla, 1 yılda gelişimsel aksama yaşayan çocuklara yönelik 6 bin 701 saat/seans destek verildi. Bu eğitimler sonucunda, katılımcı çocuklarda göz teması kurma, sembolik oyun yoluyla kendini ifade etme ve tek kelimelerden anlamlı kısa cümlelere geçiş gibi önemli gelişimsel ilerlemeler gözlemlendi. Ayrıca hiperaktivitede azalma, oyuna başlama becerisinde artış ve gelişimsel destek süreçlerine gönüllü katılımda belirgin iyileşmeler kaydedildi.

