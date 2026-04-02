Deri ve deri mamulleri sektörü Güven Karaca ile devam dedi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Olağan Genel Kurulu'nda sektör temsilcilerinin güçlü desteğiyle ikinci kez başkan seçilen Güven Karaca, seçim sonucunun tüm sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diledi.

'DÖNÜŞÜMÜN PARÇASI DEĞİL, ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ'



Seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan İDMİB Başkanı Güven Karaca, İDMİB’in dönüşümünü hızlandırarak daha rekabetçi, daha dinamik ve küresel ölçekte daha etkili bir yapı oluşturacaklarını vurguladı ve İDMİB’i sadece temsil eden bir yapı olmaktan çıkarıp, “Dünyayı Türkiye’ye getiriyoruz, ihracat için yollarda olmaya devam ediyoruz” vizyonu doğrultusunda; pazarı açan ve alıcıyı Türkiye’ye getiren bir yapıya dönüştürmek istediklerinin altını çizdi. İhracatçı birliklerinin birer pazarlama şirketi gibi çalışması gerektiğini kaydeden Karaca, “Dünya çok hızlı bir değişimden geçiyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz. Ya oyunu dünyanın oynadığı gibi oynayacağız ya da yerimizde sayacağız. Önümüzdeki dört yıl bu anlamda kritik bir dönem olacak. Biz bu süreci doğru okuyarak sektörümüzü geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu dönüşümün bir parçası değil, öncüsü olacağız.” dedi.

AGRESİF PAZARLAMA STRATEJİSİ UYGULAYACAĞIZ



Yeni dönemde İDMİB’in odağında pazarlama, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve eğitim başlıklarının yer alacağını belirten Karaca, "Sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye, eğitimden markalaşmaya kadar tüm başlıklarda altyapımızı oluşturduk. Şimdi bu altyapıyı sahaya yansıtma zamanı. Alım heyetleri ve ticaret heyetleriyle dünyadaki müşterileri Türkiye’ye getirecek, firmalarımızı hedef pazarlara daha etkin şekilde taşıyacağız. Özellikle hedef pazarlara yönelik daha agresif bir yaklaşım benimseyeceğiz. İDMİB’i sektörümüz için gerçek bir küresel pazarlama merkezi haline getirmek istiyoruz. “Yeni dönemde ana hedefleri arasında daha agresif bir pazarlama stratejisi olacağının altını çizen Güven Karaca, “Pazarlama ile ilgili çalışmalarımıza daha fazla ağırlık vereceğiz. Böylece ihracatçımızın da önünü açmış olacağız.” dedi.

GELECEĞİ GENÇ İHRACATÇILARLA KURACAĞIZ



Yeni yönetimle birlikte daha dinamik bir yapıya kavuşacaklarının altını çizen Karaca, “Yeni dönemde ekibimize katılan yönetim kurulu üyelerimizin yaş ortalaması 39. Geleceği genç ihracatçılarla kurma hususunda kararlıyız. Aynı zamanda 4 kadın yönetim kurulu üyemiz var. Hem yaş ortalaması hem de kadın yönetim kurulu üyesi sayısıyla ihracatçı birliği tarihinde rekor da kırmış olduk.” diye konuştu.

SEKTÖRDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI, HEDEF YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM



Deri ve deri mamulleri sektörünün yüksek katma değerli yapısına dikkat çeken Karaca, ihracatta yeni dönemin stratejisini şu sözlerle özetledi: “Artık daha az satıp daha yüksek katma değer üretmek zorundayız. Katma değerli ihracat noktasında iyi durumda olsak da buradaki pozisyonumuzu daha yukarı taşımayı hedefliyoruz. Sektörümüz zaten bu dönüşümü yaşamaya başladı. Birim fiyatlarımız yükseliyor. Bu, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergesi. Hedefimiz markalı, sürdürülebilir ve katma değerli üretimle küresel değer zincirindeki payımızı artırmak. Dünya deri ve deri mamulleri pazarında yaklaşık 300 milyar dolarlık bir büyüklük var. Biz bu pastadan henüz istediğimiz payı alamıyoruz. Ama potansiyelimiz çok yüksek. Doğru strateji, doğru ekip ve doğru projelerle bu payı artıracağımıza inanıyoruz.”

Diğer taraftan 2022-2026 döneminde B2B, alım heyetleri, fuarlar ve organizasyon sayısı bakımından tarihin en fazla ihracat etkinliğinin yapıldığı dönem olduğuna dikkat çeken Güven Karaca, yeni dönemde de ihracatlarını artırmak adına faaliyetlerini daha çok artırarak yeni rekorlar kıracaklarını söyledi.