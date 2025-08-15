ARA
DOLAR
40,90
0,21%
DOLAR
EURO
47,92
0,80%
EURO
GRAM ALTIN
4395,27
0,43%
GRAM ALTIN
BIST 100
10870,57
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İstanbul'da etkili olan rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?

İstanbul'da etkili olan rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde çarşamba gününden bu yana etkili olan poyraz fırtınası, hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan uyarılara göre, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşım aksaklıkları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

15 Ağustos 2025 | 18:10
İstanbul'da etkili olan rüzgar ve fırtına ne zaman bitecek?

Açıklamalara göre, fırtınanın bugün (Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini hafifletmesi, cumartesi akşamından itibaren ise bölge genelinde tamamen sona ermesi bekleniyor.

AKOM, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde poyraz fırtınasının etkili olacağını duyurdu. Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının (30-75 km/s) bugün etkisini arttırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-85 km/s) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor

Fırtınanın gece saatlerinden (23.00) itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. AKOM, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağı tahmin edildiği ifade edildi.

Fırtına neden kaynaklanıyor?

15 Ağustos'ta başlayan rüzgarın temel nedeni, yaz mevsimine özgü kuzeyli rüzgar sistemleri ve hava basıncı farklarının birleşmesi. Özellikle Ege ve Marmara'da görülen "Etezyen Rüzgarı," Karadeniz'deki yüksek basınç ve Akdeniz'deki alçak basınç farkından güç alarak etkili oluyor.

Önümüzdeki hafta için yapılan hava tahminlerine göre, İstanbul'da gündüz sıcaklıkları 28-31 derece aralığında seyrederken, gece saatlerinde 20 derece civarına düşerek daha serin akşamlar yaşanması bekleniyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL