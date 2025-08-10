Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem... Son durum ne?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Şu ana kadar resmi kaynaklardan can kaybı veya ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Ekipler sahada incelemelerini sürdürüyor. Depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesi, en çok etkilenen bölge oldu. İlk belirlemelere göre Sındırgı merkezinde bir bina tamamen yıkıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise ilk tespitlere göre 10 binanın yıkıldığını söyledi. İşte depremle ilgili son durum, son açıklamalar:



21:16 / BAKAN YERLİKAYA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sındırgı'da 1 binanın yıkıldığını, arama kurtarma çalışmalarında 2 vatandaşın kurtarıldığını, 2 vatandaşa ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. Yerlikaya, enkazdaki bir vatandaşla iletişim kurulduğunu da belirtti. Bakan Yerlikaya çevre köylerde jandarmanın tarama çalışmaları yaptığını belirtti.

21:15 / 4 YARALI HASTANELERDE

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "(Balıkesir depremi) Şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

20: 50 / AFAD'DAN BİLGİLENDİRME

10 Ağustos 2025 tarihinde, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, saha taramaları devam etmektedir. Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir.

DEPREM SONRASI YAPILAN İLK AÇIKLAMALAR ŞÖYLEYDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup, gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.

Ana depremden sonra 4.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Uzmanlar, artçıların sürebileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Depremden sonra devlet kanadından ilk açıklama Çumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarına başlamış, gelen ihbarlar titizlikle incelenmektedir."

dedi.

AFAD, Balıkesir genelinde belirlenmiş toplanma alanlarını e-Devlet ve AFAD Harita uygulaması üzerinden erişilebilir hale getirdi. Vatandaşlar toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden: Giriş yap Arama kutusuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yaz İl/ilçe seçerek harita üzerinden görebilecekler. AFAD ve Kızılay koordinasyonunda arama-kurtarma ve yardım dağıtımı sürüyor. Sındırgı Belediyesi ve gönüllüler, bölgeye gıda, hijyen ve teknik ekipman gönderiyor. Yardımlar arasında hilti, jeneratör, el lambası, gıda kolileri gibi acil ihtiyaçlar yer alıyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklama



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Yalova Valisi Kaya: "(Balıkesir'deki deprem) 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

Yalova Valisi Hülya Kaya, Balıkesir'deki depreme ilişkin, "An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız sürmektedir" dedi.



Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sonrasında Yalova'da çok sayıda vatandaş parklara ve sokaklara çıktı. Yalova Valisi Hülya Kaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir’de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız sürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

İzmir ve Aydın valilerinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin İzmir'de de hissedildiğini belirten Elban, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canpolat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Aydın'da da etkili hissedildiğini bildirdi.

Canpolat, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Alan ve saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

6.1'lik Sındırgı depremi Bursa’da paniğe sebep oldu

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa’da da güçlü şekilde hissedildi ve ciddi panik yaşandı. Vatandaşlar evlerden ve AVM’lerden dışarı kaçtı, açık alanlara yöneldi. Avizeler sallandı, bazı binalarda çatlaklar oluştu. Özellikle Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde sarsıntı yoğun hissedildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde hasta yakınları korkuyla dışarı çıktı. Bursa’da yıkım yaşanmadı, ancak bazı eski yapılarda hasar ve çatlaklar bildirildi. Artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması ve resmi açıklamaların takip edilmesi önerildi.