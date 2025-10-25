Karadeniz'deki bolluk, fiyatları 50 liraya çekti

Karadeniz’de av sezonunun bereketli geçmesiyle birlikte rotasını Kastamonu’ya çeviren hamsi, tezgahları doldurdu. İnebolu ilçesinde kilogram fiyatı 50 liraya kadar düşen yerli hamsi, vatandaşların ilgisini çekti.

Yeni sezonda denizden bol miktarda çıkan hamsi, tezgahlarda yoğun talep görüyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar, evine taze balık götürmek için balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İnebolulu balıkçı Ahmet Yurtaydın, "Bu yıl hamsi bereketli oldu, İnebolu halkı balığa doydu. Bolluk olunca fiyatı da 50 liraya kadar indirdik. Bu sezonda ‘balık yemedim’ diyen kalmasın istiyoruz" dedi.