Knidos Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru büyüledi

Milattan Önce 6. Yüzyıldan başlayarak Hellen dünyasında önemli bir rol oynayan ve ışık kirliliğinden uzak olan antik kentte meteor yağmuru renkli görüntüler oluşturdu.

Antik dönemin ünlü merkezlerinden Kos ile Rodos adaları arasında kurulmuş olan Knidos’ta görüntülenen meteor yağmuru renkli görüntüler oluşturunca seyrine doyum olmaz manzaralar ortaya çıktı.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisinin 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaştığı saatlerde gökyüzünde renkli görüntüler oluştu.

Antik Kent’in yüzlerce yıllık yapılarıyla bütünleşen meteor yağışı objektiflere bu şekilde yansıdı.