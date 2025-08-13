ARA
  Anasayfa
  Gündem
  • Knidos Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru büyüledi

Knidos Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru büyüledi

Türkiye’nin en önemli antik kentlerine sahip Muğla’da Perseid meteor Kindos Antik Kenti’nde görsel şölen oluşturdu.

13 Ağustos 2025 | 13:26
Knidos Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru büyüledi

Milattan Önce 6. Yüzyıldan başlayarak Hellen dünyasında önemli bir rol oynayan ve ışık kirliliğinden uzak olan antik kentte meteor yağmuru renkli görüntüler oluşturdu.

Antik dönemin ünlü merkezlerinden Kos ile Rodos adaları arasında kurulmuş olan Knidos’ta görüntülenen meteor yağmuru renkli görüntüler oluşturunca seyrine doyum olmaz manzaralar ortaya çıktı.

Knidos Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru büyüledi-1

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisinin 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaştığı saatlerde gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. 

Knidos Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru büyüledi-2

Antik Kent’in yüzlerce yıllık yapılarıyla bütünleşen meteor yağışı objektiflere bu şekilde yansıdı.

Knidos Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru büyüledi-3
