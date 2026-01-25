Marmara'da tarihi anlar: 40 yıl sonra gelen torik akını! 500 ton avlandı

Balıkçılık sektörünün dış ticaretteki performansı da öne çıkıyor. 2025'te su ürünleri ihracatı 2,2 milyar dolar seviyesini geçerek ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2026 yılına Marmara Denizi'nde yaşanan dikkat çekici bir avcılık hareketliliğiyle girildi. Son günlerde İstanbul ve Tekirdağ açıklarında, "torik akını" olarak nitelendirilen yoğun bir avcılık faaliyeti gözlemleniyor.

Palamutun bir üst boyu olarak nitelendirilen ve her biri 3 kilogramın üzerinde ağırlığa sahip toriklerin yüksek miktarlarda avlandığı belirtilirken, balıkçılar uzun yıllardır bu büyüklükte ve yoğunlukta torik sürülerine rastlamadıklarını, bu ölçekte bir hareketliliğin görülmediğini ifade ediyor.