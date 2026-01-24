Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Ocak 2026 FED faiz toplantısı

2026 Yılı Faiz Projeksiyonu

Yatırımcılar sadece Ocak ayına değil, yılın geri kalanındaki "Dot Plot" (noktasal grafik) beklentilerine de odaklanmış durumda:

Mart ve Nisan Beklentisi: Piyasa, Ocak ayındaki olası bir "pas" kararının ardından ilk indirim ihtimalini Haziran ayına ötelemeye başladı.

Yıl Sonu Hedefi: Çoğu analiz, 2026 yılı genelinde sadece bir veya iki adet 25 baz puanlık indirim yapılacağını, politika faizinin yıl sonunda %3,25 - 3,50 bandına gerileyeceğini öngörüyor.