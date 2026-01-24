Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Ocak 2026 FED faiz toplantısı

ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ilk faiz kararını açıklamak üzere piyasaların odağına yerleşti. Enflasyonun seyri ve iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle birlikte bu toplantı, yılın geri kalanı için kritik bir yol haritası sunacak.
1 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?
2026 yılının ilk FED faiz kararı, küresel ekonominin yönünü tayin edecek en kritik gelişme olarak 28 Ocak’ta saat 22.00’de ilan edilecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın faizlerin "anlamlı ölçüde" düşürülmesi gerektiğine dair sert çıkışları ve %2,6 seviyesinde seyreden çekirdek enflasyon verileri, FED Başkanı Jerome Powell üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor.
Ocak 2026 Faiz Beklentisi: "Pas" Geçme İhtimali Yüksek
Para piyasalarındaki güncel fiyatlamalar, FED'in bu ayki toplantıda faizleri sabit bırakma ihtimalini %90'ın üzerinde görüyor.
Beklenen Karar: Politika faizinin %3,50 - 3,75 aralığında tutulması.
Gerekçe: Çekirdek enflasyonun (PCE) Kasım ayında yıllık %2,8'e yükselmesi, fiyat istikrarı konusunda FED üyelerini temkinli olmaya itiyor. FED'in, geçen yılki ardışık 3 faiz indiriminin etkilerini gözlemlemek için Ocak ayını bir "değerlendirme durağı" olarak kullanması bekleniyor.
Trump ve FED Arasındaki "Faiz" Tansiyonu
ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos Zirvesi ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, FED’in bağımsızlığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi:
Trump'ın Talebi: Trump, enflasyonun düşük olduğunu savunarak büyümenin önündeki engellerin kalkması için Powell'ın faizleri hızla indirmesini istiyor.
Powell'ın Yanıtı: Jerome Powell'ın, Trump’ın baskılarına rağmen verilere dayalı (data-dependent) hareket etme vurgusunu sürdürmesi ve "politikadan bağımsızlık" mesajı vermesi bekleniyor.
2026 Yılı Faiz Projeksiyonu
Yatırımcılar sadece Ocak ayına değil, yılın geri kalanındaki "Dot Plot" (noktasal grafik) beklentilerine de odaklanmış durumda:
Mart ve Nisan Beklentisi: Piyasa, Ocak ayındaki olası bir "pas" kararının ardından ilk indirim ihtimalini Haziran ayına ötelemeye başladı.
Yıl Sonu Hedefi: Çoğu analiz, 2026 yılı genelinde sadece bir veya iki adet 25 baz puanlık indirim yapılacağını, politika faizinin yıl sonunda %3,25 - 3,50 bandına gerileyeceğini öngörüyor.