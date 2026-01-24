Aydın TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ sonuçları Aydın sorgulama sayfası

TOKİ’nin "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında Aydınlı vatandaşların merakla beklediği kura süreci tamamlandı. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, Aydın genelinde inşa edilecek 6 bin 973 konutun hak sahipleri belirlendi.
Aydın’da binlerce vatandaşın heyecanla beklediği TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekimi, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Kent Meydanı’nda noter huzurunda tamamlandı. Saat 15.20 itibarıyla başlayan çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden de binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edildi.
Aydın İlçe İlçe Konut Sayıları
Kura çekimiyle hak sahipleri belirlenen konutların ilçelere göre dağılım listesi:
|İlçe
|Konut Sayısı
|İlçe
|Konut Sayısı
|Merkez (Efeler)
|2.100
|İncirliova
|300
|Söke
|1.000
|Kuyucak
|100
|Nazilli
|950
|Sultanhisar
|80
|Kuşadası
|800
|Köşk
|75
|Koçarlı
|550
|Bozdoğan
|65
|Didim
|400
|Yenipazar
|63
|Çine
|300
|Karacasu
|50
|Germencik
|300
|Karpuzlu
|50
|Buharkent
|40
Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Kura çekilişi tamamlanan ilçelerde asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklenmektedir. Sonuçlara şu kanallardan ulaşabilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresinde yer alan kura sonuçları bölümünden Aydın ilini seçerek isim listesini görüntüleyebilirsiniz.
Hak Sahipleri İçin Sonraki Adımlar
Kura sonucunda asil listede yer alan vatandaşlar için süreç, konutların inşaat aşamasına göre belirlenecek takvimle devam edecektir. Hak sahiplerine TOKİ tarafından yapılacak bildirim sonrası banka şubelerine gidilerek sözleşme imzalama ve peşinat yatırma işlemleri gerçekleştirilecektir.