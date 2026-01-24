Aydın TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ sonuçları Aydın sorgulama sayfası

Hak Sahipleri İçin Sonraki Adımlar

Kura sonucunda asil listede yer alan vatandaşlar için süreç, konutların inşaat aşamasına göre belirlenecek takvimle devam edecektir. Hak sahiplerine TOKİ tarafından yapılacak bildirim sonrası banka şubelerine gidilerek sözleşme imzalama ve peşinat yatırma işlemleri gerçekleştirilecektir.