AÖF kayıt yenileme 2026 ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri

Mali işlemler kısmında ise üniversite yönetimi öğrencilere geniş bir yelpaze sunsa da önemli bir kısıtlamayı da hatırlatıyor: Ödemeler sadece Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek ancak banka şubelerinin içinden fiziksel olarak işlem yapılamayacak. Öğrenciler; kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM'ler (kartlı ya da kartsız) üzerinden ödemelerini kolayca tamamlayabilecekler. Burada dikkat edilmesi gereken en hassas nokta, tüm ödeme işlemlerinin kayıt yenilemenin son günü olan 13 Şubat saat 22.30’da sona erecek olmasıdır.