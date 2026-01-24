AÖF kayıt yenileme 2026 ne zaman? Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme tarihleri

Mezuniyet hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen öğrenciler, ders seçimlerini yapacakları ve harç ücretlerini yatıracakları tarihleri kaçırmamak adına Anadolu Üniversitesi'nden gelecek resmi duyuruları pürüzsüz bir dikkatle takip ediyor.
1 AÖF kayıt yenileme 2026 ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için 2025-2026 akademik yılı bahar dönemi maratonu başlıyor. Eğitim hayatlarına kesintisiz devam etmek ve ders seçimi yaparak sınavlara katılma hakkı kazanmak isteyen öğrenciler için kritik kayıt yenileme süreci, 02 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayıp 13 Şubat 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.
Öğrencilerin bu süreçte izlemesi gereken yol haritası tamamen dijital platformlar üzerinden kurgulanmış durumda. Kayıt yenileme işleminin ilk ve en önemli adımı, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet veya öğrenci şifresi ile sisteme giriş yaparak "Ders Ekle/Sil" butonunu kullanmaktır. Bu aşamada adaylar, dönem içinde sorumlu olacakları dersleri seçerek mali yükümlülüklerini, yani ödeyecekleri kayıt tutarını netleştirmiş olacaklar. Ders seçimini onaylayan öğrenciler, oluşan ödeme bilgilerini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden anlık olarak takip edebilecekler.
Mali işlemler kısmında ise üniversite yönetimi öğrencilere geniş bir yelpaze sunsa da önemli bir kısıtlamayı da hatırlatıyor: Ödemeler sadece Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek ancak banka şubelerinin içinden fiziksel olarak işlem yapılamayacak. Öğrenciler; kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM'ler (kartlı ya da kartsız) üzerinden ödemelerini kolayca tamamlayabilecekler. Burada dikkat edilmesi gereken en hassas nokta, tüm ödeme işlemlerinin kayıt yenilemenin son günü olan 13 Şubat saat 22.30’da sona erecek olmasıdır.