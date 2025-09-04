Sağlık alanında büyük atama: Sağlık Bakanlığı 18 bin yeni personel alımı için geri sayım

Şu an için alım takvimi resmî olarak açıklanmadı, ancak duyurunun eylül veya ekim aylarında yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Memişoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada, ikinci alım sürecinin eylül ayında başlayacağını belirtmişti. Başvuruların ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme yöntemiyle alınacağı ve adayların KPSS puanlarına göre değerlendirileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, binlerce aday Bakanlığın yapacağı resmî açıklamayı yakından takip ediyor.
2 Başvuru süreci nasıl olacak?
Adayların başvuruları ÖSYM'nin elektronik platformu üzerinden alınacak ve atama işlemleri KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Daha önceki duyurularda, sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi amacıyla personel alımlarının 2025 yılı sonuna kadar kademeli bir şekilde tamamlanacağı belirtilmişti.
3 Hangi kadrolara alım yapılacak?
4 Alım yapılacak kadrolar
18 bin kişilik kadronun çeşitli meslek gruplarına dağıtılması planlanıyor. Başta ebe, hemşire, diyetisyen, sağlık teknisyeni ve tekniker gibi sağlık personeli kadrolarının yanı sıra idari personel alımları da yapılacak. Büyük şehirlerdeki artan sağlık personeli ihtiyacı göz önünde bulundurularak kontenjanların dengeli bir şekilde belirlenmesi bekleniyor.