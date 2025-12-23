TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman? TOKİ çekiliş tarihi

TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut için hak sahibi belirleme kuralarında beklenen takvim resmiyet kazandı. 19 Aralık itibarıyla tamamlanan başvuru sürecinin ardından, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kura çekilişleri için geri sayım başladı.
1 TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman?
29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak kura çekimleri, illerin nüfus ve başvuru yoğunluğuna göre etaplar halinde yapılacak ve 27 Şubat 2026’da sona erecek. Kura sonuçları çekilişin hemen ardından e-Devlet üzerinden veya TOKİ’nin resmi web sitesinden isim listesi olarak sorgulanabilecek. Hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru sırasında yatırdıkları ücretler, kura sürecinin tamamlanmasının ardından iade edilecek.
TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut için belirlediği kura süreci, tam şeffaflık ilkesiyle dijital platformlara taşınıyor. 29 Aralık’ta başlayacak olan kura çekimleri, il il ilerleyen bir takvimle iki ay boyunca devam edecek.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimleri, her ilin başvuru yoğunluğuna ve konut sayısına göre hazırlanan özel bir takvim çerçevesinde icra edilecek. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilin çekiliş gününü ve saatini TOKİ’nin resmi internet sitesi ile onaylı sosyal medya hesapları üzerinden önceden takip edebilecekler. Çekiliş anını canlı olarak izlemek isteyenler için TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve web sitesi üzerinden kesintisiz yayın yapılacak; böylece her aday kendi isminin çıkış anına anlık olarak tanıklık edebilecek.
3 Kontenjan Dağılımı ve Hak Sahipliği Payları
Şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri için konut sayısının yüzde 5’i (25 bin konut) ayrıldı. En az yüzde 40 engelli raporu bulunan vatandaşlar için yüzde 5 (25 bin konut) kontenjan sağlandı. Emekli vatandaşlar yüzde 20 (100 bin konut) pay ile en yüksek kontenjan gruplarından birini oluştururken, 18-30 yaş arası gençler de yüzde 20 (100 bin konut) paya sahip olacak. En az 3 çocuğu bulunan ailelere konutların yüzde 10’u (50 bin konut) tahsis edilirken, geri kalan yüzde 40’lık kısım (200 bin konut) ise "diğer" kategorisindeki başvurular arasından kurayla belirlenecek.
Tüm Türkiye genelindeki 81 ili kapsayan kura maratonu tamamlandığında, kesinleşmiş asil ve yedek isim listeleri 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla toplu olarak ilan edilecek. Bu tarihten itibaren e-Devlet ve TOKİ’nin resmi platformları üzerinden dijital ortamda nihai sonuçlara ulaşılabilecek.
Anadolu İlleri Konut ve Taksit Fiyatları
İstanbul dışındaki illerde satışa sunulan konutlar için maliyet ve aylık ödeme tutarları daha uygun seviyelerde tutuldu:
1+1 Konutlar: 1.800.000 TL satış fiyatı ve 6.750 TL aylık taksit.
2+1 Konutlar (65 m²): 2.200.000 TL satış fiyatı ve 8.250 TL aylık taksit.
2+1 Konutlar (80 m²): 2.650.000 TL satış fiyatı ve 9.938 TL aylık taksit.
İstanbul Konut ve Taksit Fiyatları
Maliyet farkları nedeniyle İstanbul’daki konut fiyatları ve taksitleri Anadolu illerine göre biraz daha yüksek belirlendi:
1+1 Konutlar: 1.950.000 TL satış fiyatı ve 7.313 TL aylık taksit.
2+1 Konutlar (65 m²): 2.450.000 TL satış fiyatı ve 9.188 TL aylık taksit.
2+1 Konutlar (80 m²): 2.950.000 TL satış fiyatı ve 11.063 TL aylık taksit.