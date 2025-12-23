TOKİ 500 bin konut kuraları ne zaman? TOKİ çekiliş tarihi

TOKİ’nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut için belirlediği kura süreci, tam şeffaflık ilkesiyle dijital platformlara taşınıyor. 29 Aralık’ta başlayacak olan kura çekimleri, il il ilerleyen bir takvimle iki ay boyunca devam edecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimleri, her ilin başvuru yoğunluğuna ve konut sayısına göre hazırlanan özel bir takvim çerçevesinde icra edilecek. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilin çekiliş gününü ve saatini TOKİ’nin resmi internet sitesi ile onaylı sosyal medya hesapları üzerinden önceden takip edebilecekler. Çekiliş anını canlı olarak izlemek isteyenler için TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve web sitesi üzerinden kesintisiz yayın yapılacak; böylece her aday kendi isminin çıkış anına anlık olarak tanıklık edebilecek.