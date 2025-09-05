Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyon ücreti belli oldu mu? Yeni ihale ne zaman?

Adalet Bakanlığı personeli için 2025 yılı maaş promosyonu süreci, en çok merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri, çalışanların promosyon beklentilerini ciddi şekilde yükseltti.
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?
NTV'nin haberine göre Adalet Bakanlığı çalışanlarına yönelik maaş promosyonu ihalesi, bankaların tekliflerinin yetersiz görülmesi üzerine ertelendi. 18 Ağustos'ta yapılan ihalede, bankaların tekliflerini sunmasının ardından en yüksek teklifi veren banka, açık artırma ve pazarlık usulüyle belirlenecekti ancak süreç beklenildiği gibi ilerlemedi.
Son olarak, yeni adli yıl açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Tunç, promosyon ihalesi için bankalarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Çalışanların merakla beklediği promosyon miktarının, görüşmelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?
Adalet Bakanlığı çalışanları, bu yıl yapılacak olan maaş promosyonu anlaşmasından yüksek bir beklenti içinde. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyon miktarının, bu kez 300 bin TL seviyelerine çıkması talep ediliyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği büyük kârların promosyon anlaşmalarına yansıması gerektiğini savunuyor.
Sendikaların yaptığı hesaplamalara göre, bankaların yalnızca üç yılda 670 milyar TL'ye ulaşacak bir işlem hacminden faydalandığı belirtiliyor. Bu durum, personelin promosyon taleplerine güçlü bir zemin oluşturuyor.
Adalet teşkilatı çalışanları, taleplerini sosyal medya üzerinden de duyurmaya çalışıyor. #AdaletBakanlığıTekSes300Bin etiketiyle bir araya gelen personel, beklentilerini ve seslerini kamuoyuna duyurmak için ortak bir kampanya yürütüyor.
ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için beklenen anlaşmanın Eylül ayı içerisinde sağlanması halinde, ödemelerin yakın zamanda hesaplara yatırılması bekleniyor.
Yetkililer, bankalarla görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, mutabakata varılması durumunda promosyon ödemelerinin Eylül ayı sonunda veya Ekim ayının ilk haftasında yapılacağı tahmin ediliyor. Bu gelişme, personelin uzun süredir devam eden bekleyişini sonlandıracak.
SENDİKALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Adalet Bakanlığı çalışanlarının promosyon beklentilerini dile getiren sendikalardan biri olan Adalet Sen, resmi teklifini Bakanlığa iletti. Sendika, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirecek yeni bir anlaşma için öne çıkan taleplerini duyurdu.
Adalet Sen’in talepleri arasında şunlar yer alıyor:
150.000 TL Nakit Ödeme: Her çalışan için tek seferde ve peşin olarak en az 150.000 TL promosyon ödemesi yapılması.
Kısa Sözleşme Süresi: Anlaşma süresinin 3 yılı aşmaması.
Enflasyon Güncellemesi: Yıllık enflasyon oranına göre promosyon miktarının güncellenmesi imkânı.
Ücretsiz Bankacılık İşlemleri: EFT ve havale gibi temel bankacılık işlemlerinin ücretsiz kalması.
Özel Kredi Seçenekleri: Bakanlık personeline özel, düşük faizli ve avantajlı geri ödeme koşullarına sahip bireysel kredi paketlerinin sunulması.