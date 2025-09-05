Adalet Bakanlığı personelinin maaş promosyon ücreti belli oldu mu? Yeni ihale ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı çalışanları, bu yıl yapılacak olan maaş promosyonu anlaşmasından yüksek bir beklenti içinde. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyon miktarının, bu kez 300 bin TL seviyelerine çıkması talep ediliyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği büyük kârların promosyon anlaşmalarına yansıması gerektiğini savunuyor.

Sendikaların yaptığı hesaplamalara göre, bankaların yalnızca üç yılda 670 milyar TL'ye ulaşacak bir işlem hacminden faydalandığı belirtiliyor. Bu durum, personelin promosyon taleplerine güçlü bir zemin oluşturuyor.

Adalet teşkilatı çalışanları, taleplerini sosyal medya üzerinden de duyurmaya çalışıyor. #AdaletBakanlığıTekSes300Bin etiketiyle bir araya gelen personel, beklentilerini ve seslerini kamuoyuna duyurmak için ortak bir kampanya yürütüyor.