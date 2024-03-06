ARA
Bist 100
8853,12
-0,08%
Bist 100
Dolar/TL
31,7266
0,4269%
Dolar/TL
Euro/TL
34,4931
0,3668%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0872
0,1299%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2168,65
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Almanya'ya vize başvurularında yeni dönem başlıyor: İki aşamalı süreç nasıl işleyecek?

Almanya'ya vize başvurularında yeni dönem başlıyor: İki aşamalı süreç nasıl işleyecek?

Türk vatandaşlarının yaşadığı Schengen vize krizi sıkça gündem olurken, Almanya Büyükelçiliği yetkilileri yeni sistem açıklayacaklarını belirtmişti. Almanya, yaptığı açıklama ile vize başvurularının iki aşamalı gerçekleşeceğini duyurdu.

06 Mart 2024 | 09:26
Son Güncellenme: 06 Mart 2024 | 10:57
Almanya'ya vize başvurularında yeni dönem başlıyor: İki aşamalı süreç nasıl işleyecek?

Artık Almanya'dan Schengen başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları iki aşamalı başvuru yapacak.

 Vize başvurusu yapmak isteyen kişi önce Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin internet sitelerinde kayıt oluşturacak. 

Kayıt oluşturulduktan sonra başvuru tarihlerine göre sırayla randevu verilecek. 

Büyükelçilik resmi olarak yeni sisteme geçtiğini duyurdu ve açıklamasında bu uygulamayla uzun süren randevu sürecinin ortadan kalkacağını vurguladı. 

Randevu alındıktan sonraki süreç ise aynı kalacak. 

Başvurular Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA aracılığıyla eskisi gibi devam edecek. Randevu bekleme listesine ise ücretsiz olarak kaydolunabilecek.

İlgili Haberler
Gündemine halka arzı alan holding, kahve sektörüne giriyor
Gündemine halka arzı alan holding, kahve sektörüne giriyor
Mobil aksesuar pazarı yükseliş devrinde
Mobil aksesuar pazarı yükseliş devrinde
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
0
  • ALTIN GRAM - TL 2168,65 0,26%
  • ALTIN ONS 2126,09 -0,17%
  • BIST 100 8853,12 -0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,834 -0,057%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35887 -0,0445%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,21 -0,6878%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,7266 0,4269%
  • EURO/DOLAR 1,0872 0,1299%
  • EURO/TURK LIRASI 34,4931 0,3668%
  • STERLIN/DOLAR 1,27233 0,1397%
Günün En Çok Okunanları
2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı: Hangi durumda vergi iade edilir?
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
2023 Yılı Ücret Gelirleri Beyan Sınırı: Hangi durumda vergi iade edilir?
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Zincir marketlerde glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu... Detaylar belli oldu
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Küresel piyasalar PMI verilerine odaklandı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dünyanın en zengin kişisi değişti: 3 yıl sonra yeniden zirvede!
Luxin Türkiye 11-14 Mart'ta gerçekleştirilecek
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL