Almanya'ya vize başvurularında yeni dönem başlıyor: İki aşamalı süreç nasıl işleyecek?

Artık Almanya'dan Schengen başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları iki aşamalı başvuru yapacak.

Vize başvurusu yapmak isteyen kişi önce Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin internet sitelerinde kayıt oluşturacak.

Kayıt oluşturulduktan sonra başvuru tarihlerine göre sırayla randevu verilecek.

Büyükelçilik resmi olarak yeni sisteme geçtiğini duyurdu ve açıklamasında bu uygulamayla uzun süren randevu sürecinin ortadan kalkacağını vurguladı.

Randevu alındıktan sonraki süreç ise aynı kalacak.

Başvurular Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA aracılığıyla eskisi gibi devam edecek. Randevu bekleme listesine ise ücretsiz olarak kaydolunabilecek.