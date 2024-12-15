Şahinler Holding’in yıl sonu değerlendirme toplantısına katılan ve bir sunum gerçekleştiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Nobel Ödüllü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu 21’inci yüzyılın zorlukları ve fırsatları başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Acemoğlu dünyanın 100 yılda bir gerçekleşen küresel bir değişim sürecinden geçtiğini anlattı.

Talip YILMAZ / Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni



21. Yüzyılın Fırsatları ve Zorlukları başlıklı bir sunum gerçekleştiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Nobel Ödüllü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yapay zeka, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği ve küresel değişimlerin dünyayı ve Türkiye’yi etkileyecek ana akımlar olduğunu söyledi. Bu fırsatların kullanılması isteniyorsa en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunu dile getiren Daron Acemoğlu, Türkiye insan kaynağına ciddi yatırım yapmalı ve teknolojiyi doğru kullanmalı. Ancak teknolojinin doğru kullanılması çok daha karmaşık bir olay. Tüm bu akımlar yeni fırsatlar yaratırken, bir yandan da bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Fırsatların kökeninde yatan şeyler de, yeni mal ve hizmet sağlamak ve yeni yöntemler geliştirmek.” dedi.



1 TRİLYON DOLARLIK YAPAY ZEKA YATIRIMI

Yapay zekaya yapılan yatırımların 1 trilyon doları geçtiğine vurgu yapan Daron Acemoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada yapay zeka konusunda korkunç bir heyecan var. Korkunç hızlı gelişmeler var. Ben de dahil olmak üzere yapay zeka konusunda çalışan herkesin beklemediği bir hızla gelişim yaşanıyor. Asıl gelişim de son 4 yılda oldu. Sermaye ağırlıklı, enerji ağırlıklı hesaplama gücü yapay zeka sistemi, bundan 15 yıl önce düşünülmeyecek bir sistemdi. Şu anda aya gönderilen ‘Apollo’ aracından 1 milyar kere daha fazla hesaplama gücü kullanılıyor yapay zekada. Ancak yapay zekayı geçmişteki otomasyon gibi insanların yerine koymamalıyız. İktidar ve Teknoloji kitabında da bunu vurguladık. Endüstriyel devrimlerle birlikte otomasyonun devreye girmesiyle üretkenlik arttı. Ancak ücret düşüklüğüne ve işsizliğe yol açtı. 1980’den bu yana farklı demografik grupların reel ücretlerine baktık. ABD’deki 1980’den bu yana oluşan eşitsizlik patlamasının yüzde 60-70’i otomasyon ile açıklanıyor. Dijital teknolojiler otomasyon için kullanılınca paylaşılan büyüme sistemi çöküyor. Eşitsizliğin arttığı, büyük kesimin fayda göremediği bir sistem oldu. Dijital teknolojiler, insan verimliliğini artırmak için kullanılmadı. Eğer böyle olsaydı ücretler de artardı.”





YAPAY ZEKA SAHİPLERİNİ ZENGİN EDECEK

Yapay zekada da benzer bir durum yaşandığını vurgulayan Daron Acemoğlu, “Yapay zeka da otomasyona doğru gidiyor. Bunun emarelerini görüyoruz. Yapay zekayı kullanan şirketlere baktık. 2010 başında şirketler neredeyse hiç yapay zeka kullanılmıyordu. 2014-2015 gibi ise patlama yaşandı. Yapay zekayı otomasyon için kullanan şirketlere bakıldığında daha az eleman aldıkları görülüyor. Dünya şu anda yapay zekayı otomasyon için kullanıyor. Burada otomasyon dönemindeki gibi bir sıkıntı yaşanabilir. Yapay zekanın her şeyi daha iyi yapabileceğini, makinelerin verimliliğini daha çok artıracağını düşünüyoruz. İnsanlar buna adapte olamıyor. Ancak insanların hızlı problem çözme ve hızlı hizmet vermesini hala yapay zeka nasıl yapacak bilinmiyor. Bu yüzden yapay zekayı doğru kullanmalıyız. Yapay zeka doğru kullanılmazsa otomasyonda olduğu gibi eşitsizlik artacak. Yapay zeka sahiplerini daha da zenginleştirecek. Farklı nitelikleri olan insanlar için yapay zeka geliştirilirse eşitlik artabilir. Ancak buraya doğru gitmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

