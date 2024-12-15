ARA
DOLAR
34,95
0,17%
DOLAR
EURO
36,76
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2976,55
-0,98%
GRAM ALTIN
BIST 100
10125,46
0,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BYD'nin kararı ilgiyi artırdı: ''20 yıldır böylesini görmedim"

BYD'nin Manisa'daki yatırımı, Çinli firmaların Türkiye ilgisini artırdı. Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımıyla Çinlilerin ülke ve bölgeye ilgisinin arttırdığını bildirdi.

15 Aralık 2024 | 12:15
Son Güncellenme: 15 Aralık 2024 | 14:09
BYD'nin kararı ilgiyi artırdı: ''20 yıldır böylesini görmedim"

Aynı zamanda Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı da olan Güler, AA muhabirine, BASBAŞ'ta bir milyon metrekare parselin altyapısı ve kamu binalarının tamamlandığını, inşa ettikleri ilk üretim tesisinin 6 bin 500 metrekaresinin yatırımcıya kiraladığını söyledi.

Yatırımcının ihracat için otomotiv yan sanayi ürettiğini ve 350 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Güler, "İkinci binamızı yatırımcıya vermek için aralık ayında tamamlayacağız. Şu an 13 bin metrekare kapalı alan hazır ve bunlar da bittiğinde 30 bin metrekare kapalı alan yaratacağız. Kapalı alan için 3 yatırımcı şu an hazır ve gelecek yıl üretime başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Dışişleri Bakanlığının koordinasyonda Avrupalı yatırımcılarla görüştüklerini aktaran Güler, Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki yatırımlarının önemine değindi.

Faruk Güler, son 20 yıldır Çinli şirketlerin zaman zaman Türkiye'ye gelip yatırım ortamını incelediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ama son bir yıldaki ilgiyi ben daha öncesinde görmedim. Geçmişte gelerek inceleme yapıp döner ve ses gelmezdi. Şu an ise değişik sektörlerde Çinli şirketlerin ciddi şekilde araştırıp burada yatırım için uğraştıklarını görüyoruz. 20 yıldır ilk defa bu yıl Çinlilerin çok ciddi incelemeleri ve görüşmeleri var. Bunun nedeni de Avrupa'ya mal sevkiyatı Çin'den daha maliyetli olması ve Çin üretimi eskisi gibi ucuz değil. Avrupalı şirketler de salgınla Çin gibi uzak ülkelerde üretim merkezi kurmanın akıllıca olmadığını öğrendi. Yabancı şirketler bunlardan dolayı Türkiye ve Fas gibi yakın ülkelerde yatırımlarını arttırmaya başladı. Temasta olduğumuz Çinli şirketler var. Hatta yeni yılda Çin ve Japonya'ya seyahatlerimiz olacak." Güler, bazı olumsuzluklara rağmen Türkiye'de ciddi yatırımların yapıldığını sözlerine ekledi. AA

İlgili Haberler
İhracatta yüzde 1841 artışla rekor kırdı
İhracatta yüzde 1841 artışla rekor kırdı
Cirosunu bir yılda yüzde 306 artırdı
Cirosunu bir yılda yüzde 306 artırdı
Anadolu 500: Anadolu'nun en büyük şirketleri belli oldu
Anadolu 500: Anadolu'nun en büyük şirketleri belli oldu
Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu dağ kazasında hayatını kaybetti
Mango'nun İstanbul doğumlu kurucusu dağ kazasında hayatını kaybetti
Ünlü şef kazandığı 100 bin euro ile Mardin'e restoran açıyor
Ünlü şef kazandığı 100 bin euro ile Mardin'e restoran açıyor
BYD Seal U DM-i nasıl bir araç? İncelemede
BYD Seal U DM-i nasıl bir araç? İncelemede
Chery Tiggo 8 Pro Max nasıl bir araç? İncelemede
Chery Tiggo 8 Pro Max nasıl bir araç? İncelemede
0
  • ALTIN GRAM - TL 2976,55 -0,98%
  • ALTIN ONS 2648,82 -1,16%
  • BIST 100 10125,46 0,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,659 0,65%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42361 0,0724%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,5 -0,1932%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9519 0,1703%
  • EURO/DOLAR 1,0504 0,3482%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7644 0,3705%
  • STERLIN/DOLAR 1,26194 -0,39033%
Borsa Haberleri
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
GERİ
İLERİ
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL