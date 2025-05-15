ARA
DOLAR
38,70
-0,18%
DOLAR
EURO
43,42
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
4011,18
1,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
9541,30
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Geçici vergi son ödeme tarihi yaklaşıyor: 2025 ilk dönem ne zaman ödenecek?

Geçici vergi son ödeme tarihi yaklaşıyor: 2025 ilk dönem ne zaman ödenecek?

Geçici vergi veya peşin vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerince üç aylık dönemlerde ödenir. Peki Geçici vergi uzatıldı mı? 2025 yılı 1. dönem geçici vergi ne zaman ödenecek?

15 Mayıs 2025 | 14:14
Geçici vergi son ödeme tarihi yaklaşıyor: 2025 ilk dönem ne zaman ödenecek?

Geçici vergi, ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıl sonunda tüm kazançlarını peşin olarak ödedikleri bir vergi türü. Geçici vergi veya peşin vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerince üç aylık dönemlerde ödenir. 

2025 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ NE ZAMAN?

2025 yılı 1. dönem geçici vergi (Ocak-Şubat-Mart 2025 dönemi) beyannamesi verme ve ödeme süresi 17 Mayıs 2025 Cumartesi günüdür. Bu tarihe kadar beyannamenin verilmesi ve verginin ödenmesi gerekmektedir.

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

Geçici vergi uzatıldı mı sorusu, 17 Mayıs'a 2 gün kalması dolayısıyla merak ediliyordu. Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ

Geçici vergi dönemleri 3 aylık periyotlardan oluşuyor. Buna göre vergi ödemek durumunda olanlar tarafından dört kez geçici vergi beyanı yapılarak vergi ödemesi gerçekleştirilir. Geçici vergi beyannameleri 3 aylık hesap döneminin bitiminden sonraki 2. ayda ödeniyor.

Geçici vergi dönemleri:

1. Dönem: Ocak, şubat, mart (17 Mayıs akşamına kadar beyan edilir ve ödenir)
2. Dönem: Nisan, mayıs, haziran (17 Ağustos akşamına kadar)
3. Dönem: Temmuz, ağustos, eylül (17 Kasım akşamına kadar)
4. Dönem: Ekim, kasım, aralık (17 Şubat akşamına kadar)

GEÇİCİ VERGİ ORANI 2025

Geçici vergi oranı, gelir vergisi ve kurumlar vergisi için farklıdır.

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde 15'dir. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde 25'tir.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4011,18 1,27%
  • ALTIN ONS 3223,91 1,46%
  • BIST 100 9541,3 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,716 -0,705%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39715 -0,10046%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80 -0,5158%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,702 -0,1788%
  • EURO/DOLAR 1,1171 -0,0192%
  • EURO/TURK LIRASI 43,423 0,2216%
  • STERLIN/DOLAR 1,32917 0,11411%
Borsa Haberleri
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
GERİ
İLERİ
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çelebi'den Hindistan açıklaması: Hukuki yollara başvurulacak
14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL