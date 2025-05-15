Geçici vergi son ödeme tarihi yaklaşıyor: 2025 ilk dönem ne zaman ödenecek?

Geçici vergi, ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yıl sonunda tüm kazançlarını peşin olarak ödedikleri bir vergi türü. Geçici vergi veya peşin vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerince üç aylık dönemlerde ödenir.

2025 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ NE ZAMAN?

2025 yılı 1. dönem geçici vergi (Ocak-Şubat-Mart 2025 dönemi) beyannamesi verme ve ödeme süresi 17 Mayıs 2025 Cumartesi günüdür. Bu tarihe kadar beyannamenin verilmesi ve verginin ödenmesi gerekmektedir.

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI?

Geçici vergi uzatıldı mı sorusu, 17 Mayıs'a 2 gün kalması dolayısıyla merak ediliyordu. Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ

Geçici vergi dönemleri 3 aylık periyotlardan oluşuyor. Buna göre vergi ödemek durumunda olanlar tarafından dört kez geçici vergi beyanı yapılarak vergi ödemesi gerçekleştirilir. Geçici vergi beyannameleri 3 aylık hesap döneminin bitiminden sonraki 2. ayda ödeniyor.

Geçici vergi dönemleri:

1. Dönem: Ocak, şubat, mart (17 Mayıs akşamına kadar beyan edilir ve ödenir)

2. Dönem: Nisan, mayıs, haziran (17 Ağustos akşamına kadar)

3. Dönem: Temmuz, ağustos, eylül (17 Kasım akşamına kadar)

4. Dönem: Ekim, kasım, aralık (17 Şubat akşamına kadar)

GEÇİCİ VERGİ ORANI 2025

Geçici vergi oranı, gelir vergisi ve kurumlar vergisi için farklıdır.

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde 15'dir. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı yüzde 25'tir.

