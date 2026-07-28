Turizmde hareketli gün: Bodrum'a iki kruvaziyer birden geldi

Bodrum Kruvaziyer Limanı bugün iki yolcu gemisini ağırladı. Malta bayraklı "Aroya" ile Fransa bayraklı "Club Med 2", limana yanaşarak ilçeye yolcu getirdi.
1 Aroya binlerce yolcuyla geldi
Marmaris'ten gelen Aroya'da çoğu Suudi Arabistanlı 2 bin 693 yolcu ile 1151 personel bulunduğu belirtildi.
2 Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden
Sisam Limanı'ndan gelen dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden biri olan 5 direkli "Club Med 2"de çoğu Fransız 295 yolcu ile 209 personel bulunuyor.
3 Turistler şehir turuna çıktı
Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından çarşıyı ve tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere şehir turuna çıktı.
4 Akşam saatlerinde hareket edecekler
Akşam saatlerinde hareket edecek gemilerden "Aroya"nın bir sonraki durağı Kaş Limanı, "Club Med 2"nin ise İstanköy olacak.