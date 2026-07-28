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Turizmde hareketli gün: Bodrum'a iki kruvaziyer birden geldi

Bodrum Limanı, bugün iki kruvaziyeri ağırladı. Muğla'nın turizm ilçesine gelen gemilerle toplam 3 bine yakın yolcu geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Turizmde hareketli gün: Bodrum'a iki kruvaziyer birden geldi

Bodrum Kruvaziyer Limanı bugün iki yolcu gemisini ağırladı. Malta bayraklı "Aroya" ile Fransa bayraklı "Club Med 2", limana yanaşarak ilçeye yolcu getirdi.

1 Aroya binlerce yolcuyla geldi

Aroya binlerce yolcuyla geldi

Marmaris'ten gelen Aroya'da çoğu Suudi Arabistanlı 2 bin 693 yolcu ile 1151 personel bulunduğu belirtildi.

2 Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden

Dünyanın en büyük yolcu gemilerinden

Sisam Limanı'ndan gelen dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden biri olan 5 direkli "Club Med 2"de çoğu Fransız 295 yolcu ile 209 personel bulunuyor.

3 Turistler şehir turuna çıktı

Turistler şehir turuna çıktı

Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından çarşıyı ve tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere şehir turuna çıktı.

4 Akşam saatlerinde hareket edecekler

Akşam saatlerinde hareket edecekler

Akşam saatlerinde hareket edecek gemilerden "Aroya"nın bir sonraki durağı Kaş Limanı, "Club Med 2"nin ise İstanköy olacak.
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