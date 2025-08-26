GSB 4400 personel alımı sonuçları için geri sayım: GSB personel alımı sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 2025 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 4400 personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, bakım onarım elemanı gibi farklı kadrolar için Türkiye genelinden yoğun ilgi gösterilirken, şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların sona ermesinin ardından, binlerce adayın merakla beklediği personel alımı sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki alım takvimleri baz alındığında, başvuruların tamamlanmasının ardından 2 ile 4 hafta içinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin Bakanlıktan resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecek.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) gibi kurumların personel alımlarında yerleştirme sonuçları, artık Kariyer Kapısı platformu üzerinden görüntülenebiliyor. Bu süreçte adayların sonuçlarına nasıl erişebileceği ve olası itiraz durumlarında izlenmesi gereken yollar netleşti.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ilişkin tüm bilgilerini Kariyer Kapısı portalı üzerinden kolayca görüntüleyebilir.
Sonuçlara İtiraz Süreci
Yerleştirme sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için belirlenen kurallar şu şekildedir:
Süre: İtirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içinde yapılmalıdır.
Şekil: İtiraz dilekçesi, mutlaka ıslak imzalı ve yazılı olmalıdır.
Adres: İtiraz dilekçesi, Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı’na gönderilmelidir.
Değerlendirme: Yapılan itirazlar, en fazla 3 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve sonuç, adayın dilekçede belirttiği posta adresine bildirilecektir.
Belirtilen süre ve koşullara uygun olmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.
4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.