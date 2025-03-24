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TÜRKONFED: Hukukun üstünlüğü toplumsal güvencemizdir

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ülke gündemindeki son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, adalete güvenin ve demokratik temsilin zedelenmesinin toplumsal etkilerine dikkat çekildi.

24 Mart 2025 | 21:51
Son Güncellenme: 24 Mart 2025 | 21:55
TÜRKONFED: Hukukun üstünlüğü toplumsal güvencemizdir

TÜRKONFED'den yapılan açıklama şöyle:

Çatısı altında 31 federasyon ve 373 dernek üzerinden 100 bini aşkın şirket bulunan, ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası kuruluşu olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilintili gelişmeleri büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip etmekteyiz.

Bu süreçte toplumsal adalet inancının, demokratik temsilin ve anayasal kurumların ciddi bir sınamadan geçtiği kanaatindeyiz. Genel kamuoyu vicdanında karşılık bulmayan ve yargı sürecinin yürütülmesinde gerekli titizliğin gösterilmediği izlenimi veren bu gelişmelerin, demokratik meşruiyet ile temel hak ve özgürlükler açısından toplum nezdinde endişe ve tedirginliklere neden olduğu anlaşılmaktadır.

Hukuki öngörülebilirliğin zayıflaması, toplumsal gerilimin artmasına neden olmakta ve piyasaları etkilemektedir. Mevcut ekonomik ortam da göz önünde bulundurulduğunda bu durum özellikle küçük işletmelerin faaliyetlerine ek olumsuzluklar olarak yansımaktadır. Uluslararası yatırımcıların temkinli yaklaşımı da ekonomik istikrarın ve uzun vadeli kalkınma hedeflerinin negatif yönde etkilenme riskini ortaya çıkarmaktadır. Ancak burada esas mesele, yalnızca iş dünyasının yaşadığı sorunlar değil; toplumun zaten sıkıntıda olan tüm kesimlerinin yaşam düzeyinin gerilemesi, gelir adaletsizliğinin artması ve geçinmenin giderek daha da zorlaşması riskidir.

İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde, tüm kurumların ve karar alıcıların sorumlu, itidalli ve aklıselimle hareket etmesi gerektiğini savunuyoruz. İş dünyası olarak, demokratik değerlerin, hukukun üstünlüğüne dayalı kurumsal işleyişin esas alındığı bir toplumsal yapının ülkemizin bugünü ve geleceği için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımla bütün sorunlarımızın toplumsal diyalog zemininde çözülmesi sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz.

 

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THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
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