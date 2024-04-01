İş dünyası seçim sonuçlarını nasıl yorumladı?

Yerel seçimler geride kalırken iş dünyası sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan açıklamada, "Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız." denildi.

TÜSİAD'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Demokrasinin temel unsurlarından yerel yönetim seçimlerini geride bıraktık. Görevlerine başlayacak belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyoruz.

Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz.

Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere elbirliğiyle çalışmalıyız.

TOBB Başkanı: Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla 4 yıllık seçimsiz dönemin ülke için önemli bir fırsat olduğunu bildirerek, "Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

Sonuçların ülke ve millete hayırlı olmasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesinin önemine işaret ederek, yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğini aktardı.

"İş dünyası olarak çalışacağız"

Adım atılması beklenen reform alanlarına da dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim, istihdam politikaları, vergi reformu, yargının operasyonel etkinliğinin artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, şehirlerimizin depreme direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, kilit teknolojilerin ülkemize kazandırılması, yeşil ve dijital dönüşüme ülkemizin hazırlanması gibi birçok alanda reformlar bizi bekliyor. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararına saygı duyup, 86 milyon el birliği, akıl birliği ile aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında ürün ve pazar çeşitliliğinde en üst lige çıktık. Şimdi ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız."

İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye ekonomik programa odaklanmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarını değerlendirdi.

Avdagiç, Türkiye'nin bir seçimi daha aklıselim ve demokratik bir olgunlukla geride bıraktığını söyledi. Seçim sonuçlarının İstanbul, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileyen Avdagiç, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyası olarak Türkiye’nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Önümüzde dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede, çevresinde çatışma ve savaşların kol gezdiği Türkiye, daha da güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle güvenli bir liman olmayı sürdürecektir.

İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz."

TÜRKONFED Başkanı Sönmez: Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Demokratik bir olgunluk içinde geçen seçimlere katılan tüm partileri tebrik ettiklerini söyleyen Sönmez, “Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz. Ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Ortak paydamız ise cumhuriyet ve demokrasidir” dedi.

Sönmez şunları söyledi:

"Seçim sonuçları, ülkemizin demokratik yapısının gücünü ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in seçim sonuçlarına ilişkin itidalli, halkın her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberliği vurgulayan mesajlarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sağduyulu yaklaşımın özellikle hükümet ile yerel yönetimlerin farklı olduğu illerde de gösterilmesini, her şehrimizin eşit imkanlara sahip olduğu demokratik bir ortamın yaratılmasını, parti-görüş tartışmalarının geride bırakılmasını umut ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yapılan genel seçimler ile iki turda tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve şimdi geride bıraktığımız yerel seçimler dolayısıyla neredeyse 2022 yılından bu yana bir seçim atmosferinin ve ekonomisinin içinde yaşıyoruz. Bu nedenle Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemizin hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin gerisinde kaldık. Şimdi seçimler tamamlandı. Normal koşullar altında da dört yıl seçim olmayacak. O halde artık gerçek gündemimize dönmenin tam zamanıdır.

Bizim gündemimiz artık çalışanlarımız, emeklilerimiz, çocuklarımız, barınma ve diğer ekonomik sorunlar nedeniyle kazandıkları üniversiteleri terk eden veya hiç gidemeyen gençlerimizdir. Bizim gündemimiz geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız, olası bir büyük depremde yalnızca bir şehrin değil ülke ekonomisinin de çökme riskinin bulunduğu İstanbul, gelişmişlik ve rekabetçilikte son sıralardan kurtulamayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizdir. Bizim gündemimiz toplumsal cinsiyet eşitsizliği, iklim krizi, yeşil dönüşüm, dijitalleşmede Avrupa’daki rakiplerinin gerisinde kalan KOBİ’lerimiz, yanı başımızdaki savaşlar, ihracat pazarlarımızdaki durgunluk, mülteci sorunudur.

Sorunlarımızın büyük bir bölümü her ne kadar ekonomi kaynaklı gibi görünüyor olsa da ekonomideki yapısal dönüşüm ancak bağımsız yargı ve güçlü bir eğitim reformuyla mümkündür. Dolayısıyla ekonomik kalkınma için eğitime ve demokrasiye sarılmalıyız. Bunun için de hukuk devleti güçlendirilmeli, yargı bağımsızlığı güvence altına alınmalı, uluslararası normlara ve sözleşmelere uygun hareket edilmeli, eğitim sistemimiz, çağımızın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere uygun hale getirilmelidir.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ana rotasını eğitime çeviren, ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Ortak paydamız ise cumhuriyet ve demokrasidir.”