Meteorolojik verilere göre gece sıcaklığının -5°C dereceye kadar düşecek olması, geçtiğimiz günlerde yağan karın buz tutmasına neden olabilir. Özellikle sabahın erken saatlerinde okul servisleri ve yayalar için "gizli buzlanma" en büyük risk faktörü olarak öne çıkıyor.

Çarşamba günü yeni bir kar yağışı beklenmiyor (hava parçalı bulutlu, sıcaklık 3°C civarında). Ancak mevcut zemin karı ve düşük gece sıcaklığı, ulaşım güvenliğini belirleyen ana unsur olacak.

Valilikler, kar tatili kararlarını genellikle gece geç saatlerde veya sabahın ilk ışıklarında (saat 06:00 - 07:00 arası) yolların son durumuna bakarak güncellemektedir. Eğer buzlanma ana arterlerde ve köy yollarında ulaşımı felç edecek düzeydeyse, ilçe bazlı veya il genelinde son dakika duyurusu yapılabilir.