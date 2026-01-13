ARA
  • Konya'da okullar yarın tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Konya'da okul yok mu?

Konya'da okullar yarın tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Konya'da okul yok mu?

Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, Ocak ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğrenciler Konya'da okullar yarın tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Konya'da okul yok mu? sorularına yanıt arıyor...


Konya'da okullar yarın tatil mi? 14 Ocak Çarşamba Konya'da okul yok mu?

Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve velilerin gözü valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarına çevrildi.

Konya'da etkili olan kış koşulları, öğrenciler ve veliler için yarınki okul durumunu merak konusu haline getirdi. Konya Valiliği'nin yoğun yağış sonrası aldığı önlemlerin ardından, gözler 14 Ocak Çarşamba sabahına çevrilmiş durumda. 

14 Ocak Çarşamba günü için şu an itibarıyla Konya Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen resmi bir tatil haberi bulunmuyor.

Meteorolojik verilere göre gece sıcaklığının -5°C dereceye kadar düşecek olması, geçtiğimiz günlerde yağan karın buz tutmasına neden olabilir. Özellikle sabahın erken saatlerinde okul servisleri ve yayalar için "gizli buzlanma" en büyük risk faktörü olarak öne çıkıyor.

 Çarşamba günü yeni bir kar yağışı beklenmiyor (hava parçalı bulutlu, sıcaklık 3°C civarında). Ancak mevcut zemin karı ve düşük gece sıcaklığı, ulaşım güvenliğini belirleyen ana unsur olacak.

Valilikler, kar tatili kararlarını genellikle gece geç saatlerde veya sabahın ilk ışıklarında (saat 06:00 - 07:00 arası) yolların son durumuna bakarak güncellemektedir. Eğer buzlanma ana arterlerde ve köy yollarında ulaşımı felç edecek düzeydeyse, ilçe bazlı veya il genelinde son dakika duyurusu yapılabilir.
