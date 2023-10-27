'Türk savunma sanayi kritik teknolojilere odaklandı'

Türk savunma ve havacılık sanayi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel bir bakışla önemli gelişmeler ve hedeflerle dolu bir dönemden geçiyor. Savaş gemilerinden insansız hava araçlarına, tanklardan füze sistemlerine kadar pek çok alanda yerli ürünler geliştiriliyor. Son yıllarda Türk savunma sanayinin çok önemli gelişmeler kaydettiğinin altını çizen Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreteri Dr. R. Ruşen Kömürcü, “2000'lerin başından itibaren Türkiye, yerli savunma sanayi üretimine büyük yatırımlar yapmış ve ulusal savunma kapasitesini artırmıştır. Bu süreçte, Türkiye'nin yerli ve milli üretim anlayışını benimsemesi ve kritik teknolojilere odaklanması önemli bir adımdır” diyor.

STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ

Özellikle insansız hava araçlarımızın (İHA'lar) ve insansız deniz araçlarımızın (İDA'lar) dünya basınında dikkat çektiğinden bahseden Kömürcü, şunları anlatıyor:

“Türk savunma sanayi, bu alanlarda dünya çapında rekabet edebilecek ürünler geliştirerek, uluslararası alanda önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Mevcut gelişmeler, ülkemizin savunma ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini artırmıştır. Türk Savunma sanayisindeki başarılarımız, uluslararası iş birlikleri ve ortak projelerle de desteklenmiştir. Örneğin, TCG Anadolu gibi gemi projeleri, yabancı firmalarla ortak çalışmaların bir sonucudur. Bu sayede, ülkemiz, stratejik ortaklarıyla üretim ve teknoloji transferi projelerine katılarak, uluslararası savunma sanayi ağlarında etkin bir rol oynamaya devam etmekte.”

“SASAD ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENİYOR”

Savunma sanayi ihracatında farklı konjonktürel etkenler olmasına rağmen ülkemizin savunma ürünleri ihracatı da son beş yıl içinde etkileyici bir ivme kazanmış durumda. Türkiye’nin bu alandaki ihracatının 2021’den 2022’ ye geçerken yüzde 36 oranında artış gösterdiğini söyleyen Kömürcü, “Sektörün cirosu yüzde 20’yi geçmekte. Türkiye’nin 100’üncü yılında da savunma sanayimiz bağımsızlık, milli ve yerli üretim, uluslararası rekabetçilik, inovasyon ve güvenlik gibi temel unsurlara odaklanmakta” diyor.

Sektörde SASAD önemli bir görev üstleniyor. Sektörün özellikle uluslararası rekabette öne çıkabilmesi için üyelerine destek olmak ve bu anlamda eğitimler vermek, sektördeki küçük ve orta ölçekli firmalara uluslararası ilişkileri geliştirmelerinde yardımcı olmak ve firmaları uluslararası piyasada sektör oyuncularıyla tanıştırmak SASAD’ın misyonları içerisinde yer alıyor.