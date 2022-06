1987 yılında girdiği Türkiye pazarında bu yıl 35’inci yaşını kutlayan Procter & Gamble (P&G), yeni yaşını “Sevgi Her Kapıyı Açar” söylemiyle kutlayacak. Türkiye’de 20 markasıyla her 10 evin 9’unda en az bir ürünüyle bulanan şirket, son iki yılda hayata geçirdiği 42 ‘İyilik Hareketi’ne yenilerini ekleyecek. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz Topluma Katkı programlarımızla her yıl 3 milyon insanın hayatına dokunuyoruz” diyor.

Dünyanın en büyük kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketlerinden olan ve Fairy, Prima, Ariel gibi markaların üreticisi Procter & Gamble (P&G), Türkiye’deki 35’inci yaşını kutluyor. Bu vesileyle P&G, Çırağan Sarayı’nda düzenlediği özel davette P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ile biraraya geldik. 1987 yılında Alo Mintax ile ortak olarak giriş yaptıkları Türkiye’de bu yıl 35’inci yaşlarını kutladıklarını söyleyen Tankut Turnaoğlu “35’inci yaşımızda Türkiye’de 20 markamızla her 10 evin 9’unda en az bir ürünümüzle bulunuyoruz ve bundan gurur duyuyoruz” dedi.

110 MİLYON DOLAR İHRACAT

Turnaoğlu şöyle devam etti: “Ülkemizde Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Şekerpınar üretim tesislerimiz, Şekerpınar dağıtım merkezimiz ve genel merkezimiz olmak üzere 4 farklı tesisle hizmet veriyoruz. Gebze’de bulunan fabrikamızla da Türkiye’de üretip, bu ülkenin insanına kaliteli, yüksek performans ve değerde ürünler sunmak için çalışıyoruz. Son üç yılda lokal üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz ve ihracatımız son üç yılda yüzde 25 arttı. Mali yılımız olan Temmuz 2020-Haziran 2021 arasında 110,5 milyon dolarlık ihracat yaptık.”

Doğrudan ve dolaylı olarak 2 bin 500 kişiyi istihdam sağlayan şirket, aynı zamanda Türkiye dahil Gürcistan, Azerbaycan, Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Ermenistan olmak üzere 8 ülke için merkez görevi görüyor. Bu ülkeler Türkiye merkez ofisinden yönetiliyor. Bu ülkelere Rusya’dan yönetilen başka ülkelerin de eklenmesi bekleniyor. Türkiye P&G’nin faaliyet gösterdiği en büyük 15’inci Pazar konumunda bulunuyor.”

LİDER FABRİKASI

P&G Türkiye’nin lider yetiştirdiğini söyleyen Tankut Turnaoğlu’nun verdiği bilgiye göre; son dönemde P&G Türkiye’de yetişenler, Avrupa’da en aranan yetenekler oldu. Şu anda Cenevre’deki Avrupa merkezinde bir numaralı ulus Türkler. Şirkette Batı Avrupa’daki pek çok işi Türkler yönetiyor. Amerika’dan Japonya’ya kadar pek çok ülkeye Türkiye’den personel gönderildi. Turnaoğlu, “Her yıl 20-25 kişiyi yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından gelen yetenek talebiyse bunun tam iki katı. Gidenlerin başarısı yenilerinin gönderilmesini tetikliyor” diyor.

“Her yıl 3 milyon insanın hayatına dokunuyoruz”

Bu 35 yıllık yolculukta kız çocuklarının ve genç kadınların özgüvenlerini artırma çalışmalarından sporla gelişen nesiller için hayata geçirilen Olimpik Anneler projesine, özel çocukların eğitiminden sürdürülebilir bir dünya için başlatılan çevre projelerine ve eğitimi destekleyen çalışmalara kadar pek çok alanda topluma katkı sağladıklarının altını çizen Turnaoğlu, yıl boyunca benzer projelere devam edeceklerini söyledi. Turnaoğlu şöyle konuştu: “Çevresel Sürdürebilirlik, Eşitlik ve Kapsayıcılık, Cinsiyet Eşitliği, Yönetişim ve Topluma Katkı’dan oluşan 5 Kurumsal Vatandaşlık ilkemizle faaliyet gösterdiğimiz ülkelere karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açımızla Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz Topluma Katkı programlarımızla her yıl 3 milyon insanın hayatına dokunuyoruz. Yaşamlara değer katma yolculuğumuzda, birçoğuyla 10 yılı aşkın süredir birlikte yol aldığımız 15’i aşkın dernekle beraber yürüyoruz. Onların katkıları bizim için çok değerli. Bir kurumsal vatandaş olarak, işimizi severek yapıyor, Türkiye’ye severek hizmet ediyor ve yatırımlarımıza güvenle devam ediyoruz. Aynı zamanda tüketicinin sevgisini ve güvenini, beğenisini kazanmak için çalışıyor, onların yaşamlarını iyileştirmek için 35 yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Ve 35 yıldır olduğu gibi yeni yaşımızda da diyoruz ki “Sevgi Her Kapıyı Açar”.

P&G’den iki yılda 42 İyilik Hareketi

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte insanların “iyi” olana, “sevgiye”, “barışa” olan ihtiyacının her geçen gün arttığını ifade eden Turnaoğlu son iki yılda ülkenin farklı bölgelerinde 42 İyilik Hareketi gerçekleştirdiklerini, her iyilik hareketinin de toplumların geleceğe umutla bakmasının anahtarı olduğunu söyledi. Turnaoğlu “Markalarımızın topluma projelerimiz aracılığıyla verdiği bu anahtar, ortak geleceğimizin kapılarını sevgiyle açacak. Biz de bu topraklarda emek vermiş bir marka olarak, bu ülke ve yaşayanlarına olan sevgimizi göstermek ve kalplerini, evlerini bize açan insanlara minnetimizi 35’inci yılımızda hazırladığımız bir dizi etkinlikle ortaya koymak istedik.”