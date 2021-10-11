Son dakika: Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.
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