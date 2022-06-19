– “Raf ömürleri ve dayanımları üzerinde birçok deneyler yaptık”

BUÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur da son yıllarda özellikle Kovid-19 salgını döneminde gıda arzı ve güvenliğinin son derece önemli hale geldiğini, gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin bunun bilincine varmaya başladığını kaydetti.

Her ülkenin kendine özgü koşullarının bulunduğunu ve üretimi buna göre yönlendirmek gerektiğini aktaran Çopur, şöyle devam etti:

“Müşterinin beklentisi neyse ona göre üretmeli. Çünkü o ülkelerin gümrüklerinde bu gıda ürünlerinin takılmaması gerekmektedir. Hacı Hasan Oğulları da bu anlamda üniversiteyle çalışan bir firma. Dolayısıyla bunların hazırlanmasında, reçetelerin oluşturulmasında ciddi bir AR-GE çalışması yapıldı. Bunların raf ömürleri ve dayanımları üzerinde birçok deneyler yaptık. Reçeteler, bu çalışmaların sonucunda şu anki halini aldı. Her ülkenin de şartları farklı. Şeker konsantrasyonu daha yüksek veya daha düşük isteyenler var. Ona göre ısıl işlem parametrelerini de ayarlayarak üretim yapıyoruz. Bunların hepsinin reçeteleri oluşturulmuştur. Üretimdeki ve kalitedeki sürdürülebilirlik böylelikle sağlanmıştır.”