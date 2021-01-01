Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Koca’nın twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle: İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.
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İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. pic.twitter.com/VlJXs784bg
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 1, 2021
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