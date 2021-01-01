Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle: İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.