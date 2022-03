Alkım, ‘Yaz dönemini, Ami ile karşılamaya hazırlanıyoruz. Kentsel ve kent çevresine yönelik tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami hayatı her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Hayatı her anlamda daha akıcı ve daha pratik kılmayı hedefleyen Ami’yi, müşterimize online bir satın alma yolculuğu ile sunmaya hazırlanıyoruz. Müşterilerimiz, bayilerimiz aracılığıyla inceleyip, test etme imkânı bulacakları Ami’yi web sitemiz üzerinden satın alabilecekler. Bayilerimizin de entegre olduğu bu sistemle bir tıkla Ami’ye sahip olunabilecek. Üstelik bu online satın alma yolculuğu sonunda, satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız.’ değerlendirmesinde bulundu.