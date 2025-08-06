1600'den fazla şubesi vardı: Ünlü restoran zinciri iflasını ilan etti

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Ticaret Mahkemesi, bir alacaklının başvurusu üzerine şirket hakkında iflas süreci başlattı.

Alacaklı koruma derneği AKV’nin Avusturya Basın Ajansı’na (APA) verdiği bilgiye göre, Wienerwald Restaurants-Gesellschaft m.b.H. şirketi mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle resmen iflas etti.

vienna.at'nin haberine göre alacaklıların ilk toplantısı ile rapor sunumu ve inceleme duruşmasının 13 Ekim 2025 tarihinde yapılması planlanıyor. Bu süreçte şirketin mevcut mal varlığı kayda alınarak değeri belirlenecek.

İflas öncesinde Avusturya’da yalnızca üç Wienerwald şubesi faaliyet gösteriyordu. Şirketin borç miktarına ilişkin net bilgi ise henüz açıklanmadı.

1600 şubeden iflasa

1970’li yıllarda Wienerwald, Almanca konuşulan bölgelerdeki en bilinen restoran zincirlerinden biriydi. Şirket, en parlak döneminde Almanya ve Avusturya’da yaklaşık 700, dünya genelinde ise 1.600 şube ile 30 bin kişiyi istihdam ediyordu.

Ancak 1982 yılında şirketin bağlı olduğu holding iflas başvurusunda bulundu. Bunu takip eden yıllarda birçok yeniden yapılanma süreci yaşandı.

2003 yılında Avusturya ve Almanya’daki şubelerde yeniden iflaslar meydana geldi. Bugünkü iflas da şirketin yaşadığı uzun ekonomik çöküşler zincirinin son halkası olarak görülüyor.