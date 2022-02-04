Meta hisseleri, son çeyrek rakamlarının ardından (Meta adıyla ilk bilançosunu sunan Facebook’un net karı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolara geriledi) geriledi. Şirket hisseleri Perşembe günü erken işlemlerde %25 değer kaybetti. Düşüş, Meta’nın piyasa değerini yaklaşık 230 milyar dolar azalttı. Böylece Meta ABD şirketleri arasında yaşanan en büyük günlük değer kaybını yaşamış oldu.
Peki, Meta’yı etkileyen ne oldu?
Forbes’un haberine göre dikkatler büyük ölçüde iki konuya çevrildi.
Birincisi, dördüncü çeyrekte Facebook günlük kullanıcılarındaki düşüş. Çünkü bu, platformun ilk kez böyle bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Facebook, gerilemeyi TikTok’la artan rekabete ve Hindistan’daki internet veri maliyetlerindeki artışa bağladı. Bu, Facebook’un sosyal medya üzerindeki 10 yıllık hakimiyetini sürdürme mücadelesinin en yeni işareti. Facebook yurtdışındaki büyümeyle ABD’deki düşüşü telafi etmeyi başarıyordu. Şimdi, yurtiçinde ve yurtdışında sorun şirket için yeni bir karmaşa.
APPLE’IN YAZILIM DEĞİŞİKLİĞİ DE META GİBİ ŞİRKETLERİ VURDU
Haberde, “Zuckerberg için kişisel olarak kötü olan; net değerinin çoğunluğu Meta hissesinde toplanmıştır. Metaverse ve büyüme endişelerine ek olarak, geçtiğimiz sonbaharda şirketi bir muhbir skandalı sardı. Başka bir komplikasyon: Apple’ın iPhone yazılımında yaptığı değişiklik, Meta gibi şirketlerin dijital reklam satmasını zorlaştırdı” denildi.
GARNER’A GÖRE FACEBOOK’UN BOĞUŞTUĞU 5 BÜYÜK SORUN
CCS Insight analisti Martin Garner ise Meta’nın beş büyük sorunla boğuştuğunu söyledi:
- Apple’ın 2021’deki gizlilik değişiklikleri reklam satışlarına zarar veriyor,
- kullanıcı büyümesi keskin bir şekilde yavaşladı,
- kullanıcılar içerik gönderilerini kısa biçimli videoya kaydırıyor.
- Meta, kısa biçimli videoda TikTok’un çok gerisinde
- Aynı zamanda Meta, meta veriye milyarlarca dolar yatırım yapıyor.
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