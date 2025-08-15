ARA
2008 krizini bilen yatırımcının yeni favori hisseleri

2008 krizini bilen ve Big Short filmiyle popülerliği artan Michael Burry'nin yatırım şirketi Scion Asset Management ilk çeyrekte portföyüne farklı şirketler ekledi. Peki Burry'nin yeni favorileri hangi şirketler?

15 Ağustos 2025 | 12:50
2008 krizini bilen yatırımcının yeni favori hisseleri

BloombergHT'nin haberine göre Trump yönetiminin gümrük vergileri getirmeyi değerlendirmesiyle daha önce Çinli şirketlere karşı pozisyon alan Scion Asset Management ilk çeyrekte yeni pozisyonlar açtı.

Burry, Alibaba ve JD.com gibi Çin hisselerinde, Hollandalı yarı iletken tedarikçisi ASML ve Meta Platforms gibi bazı şirketlerde ‘call’ opsiyonu oluşturdu.

Öte yandan yatırımcının uzun pozisyon açtığı şirketler ise şöyle: Bruker Corp, Estee Lauder, Lululemon, Regeneron ve UnitedHealth.

Burry'nin ikinci çeyrekteki portföyü, Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara yüksek vergiler uygulayacağını açıklamasının ardından, ilk çeyrekte Alibaba, Baidu, JD.com ve PDD Holdings'e karşı alınan pozisyonlarla çelişiyor.

Açıklanan dosyada Burry'nin mevcut hisse senetlerine dair bir bilgi ise yer almıyor.

