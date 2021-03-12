Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, geçen yıl bilişim sektörü dışında yüzde 9,1’lik artışla en yüksek büyümeyi inşaat malzemeleri sanayisinin gösterdiğini belirterek, “Bu büyümeden aldığımız güçle, ülkemiz ekonomisine katkımızın giderek daha fazla artacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Türkiye İMSAD’dan yapılan açıklamaya göre, derneğin geleneksel hale gelen Gündem Buluşmaları’nın 41’incisi, “2020’de Ne Oldu? 2021’de Sektörü Neler Bekliyor?” başlığıyla, Demirdöküm, GF Hakan Plastik ve İzocam’ın sponsorluğunda çevrim içi düzenlendi.

Küresel salgından çıkışın (pandexit) ele alındığı etkinlikte konuşan Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayisinin hızla değişen yurt içi ve yurt dışı talebi karşılamada yüksek başarı gösterdiğini kaydederek, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 1,8 büyüdüğünü anımsattı.

Küçükoğlu, “Bilişim sektörü dışında yüzde 9,1’lük artışla en yüksek büyümeyi inşaat malzemeleri sanayimiz gösterdi. Bu dönemde inşaat sektörünün yüzde 3,5 küçüldüğünü, sanayimizin yüzde 2 büyüdüğünü düşünürsek ülkemizin inşaat malzemeleri sanayisinin üretimde gösterdiği yüzde 9,1 büyümenin ne kadar anlamlı olduğu görülüyor. Bu büyümeden aldığımız güçle, ülkemiz ekonomisine katkımızın giderek daha fazla artacağına inanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sektörünün salgın kaosunda çok zorlu bir testten büyük bir başarıyla geçtiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gösterdiğimiz performans; sanayimizin yetkinliği, kapasitesi, teknolojisi ve değişen şartlara uyum gösterme hızının ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Salgının başından itibaren çok yüksek bir bilinçle mücadele ettik. Şimdi 2020 performansımıza bakarak 2021’i doğrudan değerlendirmenin çok da sağlıklı olmayacağının farkındayız. Çünkü 2020’de inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 9,1 büyümeyi sağlayan faktörleri doğru tespit etmemiz ve 2021’de bizi nelerin beklediğini doğru anlayabilmemiz lazım.”

Küçükoğlu, geçen yıl son 30 yıllık istatistikleri altüst eden bir arz-talep sistemi yaşadıklarını belirterek, yenileme faaliyetlerinin salgının etkisiyle çok daha fazla ön plana çıktığını anlattı.

“Bu yıl ihracatımızda önemli bir artış yakalayabiliriz”

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi Erdoğan ise, dernek olarak salgından çıkış sürecini Brexit’e benzeterek “pandexit” diye adlandırdıklarını belirterek, süreçle ilgili beklentilerini paylaştı.

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Can Fuat Gürlesel de ekonomik beklentiler açısından 2021’i aşılamanın şekillendireceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“İyimserlikle başladığımız 2021’in başında en kritik alanlardan biri, kabul gören ve uygulanacak aşıların üretim kapasitesiydi. Yaklaşık 3,5 milyar adetlik bir üretim kapasitesi vardı ve bunun dünya için hiç de yeterli olmayacağı değerlendirilirken, bugün geldiğimiz noktada bu yıl içinde 14 milyar adetlik üretim kapasitesine ulaşıldı. Yılın başında aşılamanın ekonomiye etkileri açısından gri alandaydık. Şu anda ekonomik açıdan bizi giderek iyimser senaryoya yaklaştıran gelişmeler olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak dünya ekonomisinde bu yıl oldukça canlı bir ikinci çeyrek, ardından yıllık yüzde 4,5’lik bir büyüme beklentisi var. Dünya ihracatında ise yüzde 8 ila 10 arasında bir artış bekleniyor.”

Gürlesel, her şeyin iyi gitmesi halinde küresel ticaret ve ekonomide en iyi performansın son çeyrekte yakalanacağını bildirdi.

Küresel anlamda inşaat sektörünün yüzde 4,1 büyümesinin beklendiğini kaydeden Gürlesel, “Bu yıl ihracatımızda önemli bir artış yakalayabiliriz.” ifadesini kullandı.