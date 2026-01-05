2026 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak 2026 öğretmen maaşı

TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı zam oranları ve güncel maaş tabloları resmiyet kazandı.

Memurlar için %6,85 enflasyon farkı ve %11 toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam artış oranı %18,60 (bazı hesaplamalarda yuvarlama ile %18,61) olarak kesinleşmiştir.