2026 öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ocak 2026 öğretmen maaşı

TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, öğretmen ve uzman öğretmenlerin yeni yılda alacağı zam oranları ve maaş tutarları resmiyet kazandı.
Memurlar için %6,85 enflasyon farkı ve %11 toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam artış oranı %18,60 (bazı hesaplamalarda yuvarlama ile %18,61) olarak kesinleşmiştir.
TÜİK tarafından bugün (5 Ocak 2026) açıklanan yıllık %30,89 enflasyon verisi ve buna bağlı olarak kesinleşen %18,60'lık memur zammı, öğretmen maaşlarını doğrudan etkiledi.
2026 Ocak Öğretmen ve Uzman Öğretmen Maaş Tablosu
|Unvan
|2025 Mevcut Maaş (TL)
|2026 Ocak Zamlı Maaş (TL)
|Artış Miktarı (TL)
|Öğretmen
|61.146,00
|72.519,16
|11.373,16
|Uzman Öğretmen
|67.776,00
|80.382,34
|12.606,34
Enflasyon ve Zam Detayları
Enflasyon Verisi: Aralık ayı aylık artışı %0,89 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon %30,89 seviyesinde tamamlandı.
Zam Bileşenleri: Bu zam, %6,85 enflasyon farkı ile 2026 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan %11 toplu sözleşme zammının birleşiminden (kümülatif artışla birlikte yaklaşık %18,60) oluşmaktadır.
14 Günlük Maaş Farkı: Öğretmenler maaşlarını ayın 15'inde almaktadır. 1 Ocak - 15 Ocak arasındaki maaş farkı, Ocak ayı sonuna doğru ayrıca ödenecektir.