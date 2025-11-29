2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı tarihleri

2026 yılında Müslüman aleminin heyecanla beklediği iki büyük dinî bayram olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın başlangıç ve bitiş tarihleri resmî takvimle netleşti.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

2026 yılında Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:

Tatil Günü Tarih Haftanın Günü Arefe 19 Mart 2026 Perşembe (Öğleden Sonra Tatil) Bayramın 1. Günü 20 Mart 2026 Cuma Bayramın 2. Günü 21 Mart 2026 Cumartesi Bayramın 3. Günü 22 Mart 2026 Pazar

Ramazan Bayramı tatili, Perşembe Arefe yarım günüyle birlikte başlayıp Pazar günü sona ereceği için, çalışanlar ve öğrenciler için toplamda 3,5 günlük bir uzun hafta sonu tatili imkanı sunacaktır. Tatile 110 gün kaldı.

2026 Kurban Bayramı Takvimi ve Tatil Süresi

Gün Tarih Açıklama Arife Günü 26 Mayıs 2026 Salı Resmî olarak yarım gün tatil. Bayramın 1. Günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba Resmî tatil. Bayramın 2. Günü 28 Mayıs 2026 Perşembe Resmî tatil. Bayramın 3. Günü 29 Mayıs 2026 Cuma Resmî tatil. Bayramın 4. Günü 30 Mayıs 2026 Cumartesi Resmî tatil (Hafta sonu).

Olası Tatil Süresi

Bayram, Arife günü öğleden sonrası dahil olmak üzere toplam 4,5 gün sürecektir. Tatilin başlangıcının Çarşamba gününe denk gelmesi, özellikle çalışanlar için cazip bir ihtimali beraberinde getiriyor:

Standart Tatil: 26 Mayıs Salı öğleden sonrası ile 30 Mayıs Cumartesi akşamı arası (4,5 gün).

9 Günlük Uzatma İhtimali: Bayramdan önceki 25 Mayıs Pazartesi gününün, hükümet tarafından idari izin (köprü tatil) ilan edilmesi halinde, tatil süresi hafta sonları da dahil edilerek 9 güne (24 Mayıs Pazar - 31 Mayıs Pazar) uzama potansiyeline sahiptir.