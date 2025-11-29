ARA
Yeni yıl yaklaşırken, 2026 yılı resmi tatil takvimi kesinleşmiştir. Özellikle uzun tatil fırsatları sunan Ramazan ve Kurban Bayramları'nın tarihleri merak konusu. Peki 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı tarihleri


2026 yılında Müslüman aleminin heyecanla beklediği iki büyük dinî bayram olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın başlangıç ve bitiş tarihleri resmî takvimle netleşti. 

2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

2026 yılında Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:

Tatil GünüTarihHaftanın Günü
Arefe19 Mart 2026Perşembe (Öğleden Sonra Tatil)
Bayramın 1. Günü20 Mart 2026Cuma
Bayramın 2. Günü21 Mart 2026Cumartesi
Bayramın 3. Günü22 Mart 2026Pazar

Ramazan Bayramı tatili, Perşembe Arefe yarım günüyle birlikte başlayıp Pazar günü sona ereceği için, çalışanlar ve öğrenciler için toplamda 3,5 günlük bir uzun hafta sonu tatili imkanı sunacaktır.  Tatile 110 gün kaldı. 

2026 Kurban Bayramı Takvimi ve Tatil Süresi

GünTarihAçıklama
Arife Günü26 Mayıs 2026 SalıResmî olarak yarım gün tatil.
Bayramın 1. Günü27 Mayıs 2026 ÇarşambaResmî tatil.
Bayramın 2. Günü28 Mayıs 2026 PerşembeResmî tatil.
Bayramın 3. Günü29 Mayıs 2026 CumaResmî tatil.
Bayramın 4. Günü30 Mayıs 2026 CumartesiResmî tatil (Hafta sonu).

Olası Tatil Süresi

Bayram, Arife günü öğleden sonrası dahil olmak üzere toplam 4,5 gün sürecektir. Tatilin başlangıcının Çarşamba gününe denk gelmesi, özellikle çalışanlar için cazip bir ihtimali beraberinde getiriyor:

Standart Tatil: 26 Mayıs Salı öğleden sonrası ile 30 Mayıs Cumartesi akşamı arası (4,5 gün).

9 Günlük Uzatma İhtimali: Bayramdan önceki 25 Mayıs Pazartesi gününün, hükümet tarafından idari izin (köprü tatil) ilan edilmesi halinde, tatil süresi hafta sonları da dahil edilerek 9 güne (24 Mayıs Pazar - 31 Mayıs Pazar) uzama potansiyeline sahiptir.

