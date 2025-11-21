ARA
  24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? 24 Kasım Öğretmenler günü resmi tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? 24 Kasım Öğretmenler günü resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de Başöğretmen unvanını kabul ettiği günün yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl büyük bir coşku ve minnetle kutlanıyor. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? 24 Kasım Öğretmenler günü resmi tatil mi?


24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? 24 Kasım Öğretmenler günü resmi tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü, sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin toplumsal önemini ve değerini bir kez daha hatırlatan, derin anlamlar taşıyan bir gün. Öğretmenler Günü, her yıl değişmeyen bir tarihle, 24 Kasım tarihinde coşkuyla kutlanıyor. 

24 Kasım Öğretmenler Günü Resmi Tatil mi?

 24 Kasım Öğretmenler Günü Türkiye'deki resmi tatil günleri arasında yer almıyor.

Çalışma Düzeni: Okullar, kamu kurumları ve özel sektörde çalışanlar 24 Kasım Pazartesi günü normal çalışma düzenine devam edecektir.

Kutlamalar: Günün anlam ve önemi dolayısıyla okullarda ve çeşitli kurumlarda öğretmenler için anma, tören ve kutlama programları düzenlenmeye devam edecektir.

24 Kasım Öğretmenler Günü Hangi Gün?

 24 Kasım 2025 Pazartesi günü Öğretmenler Günü, öğrenciler, veliler ve tüm sevenler için öğretmenlere duyulan minneti gösterme fırsatı sunacak. Bu özel günü anlamlı kılmak için şimdiden hazırlıklara başlamak büyük bir heyecan yaratıyor.

