30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? 29 Ağustos Cuma yarım gün mü?

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazandığı büyük zaferin 103. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Ay sonunda plan yapacaklar tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığı araştırılıyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli milli bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil takviminde yer alıyor. Ancak bu yıl, 30 Ağustos'un Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, çalışanlar için ekstra bir tatil olmayacak. Bu durum, Zafer Bayramı kutlamalarının hafta sonu kapsamında gerçekleştirileceği anlamına geliyor.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, gözler bayram öncesindeki son mesai günü olan 29 Ağustos Cuma'ya çevrilmişti. Ancak, 29 Ağustos Cuma günü yarım gün tatil olmayacak ve tüm kurumlarda tam gün mesai uygulanacak.

30 AĞUSTOS'TA KAMU KURUMLARI TATİL

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları için tatil ilan ediliyor. Bu sebeple hastane, eczane, nüfus müdürlükleri, bankalar ve noterler gibi kamuya ait yerler kapalı oluyor. Ancak, eczaneler ve noterler gibi acil durumlarda hizmet veren bazı kurumlar, nöbetçi sistemine geçerek hizmet vermeye devam edebiliyor.

Resmi tatil günlerinde kargo firmaları da genellikle kapalı oluyor. Özel sektörde ise durum farklılık gösteriyor. Birçok özel şirket bu günü tatil ilan etse de, bazı işletmelerde mesai devam edebiliyor.