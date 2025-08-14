ARA
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozet taktı.

14 Ağustos 2025 | 17:44
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye katılan isimler şu şekilde:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP), Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP), Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP), Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP), Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP), Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İyi Parti), Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP), Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İyi Parti)
 

