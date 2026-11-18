Türkiye’nin spor altyapısındaki üretim ve mühendislik yetkinlikleri, Unixpadel şirketi sayesinde hem dünyanın hem de Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi’nin gündemine oturdu. Uluslararası spor altyapısı alanında 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren İstanbul merkezli bir mühendislik ve üretim şirketi olan Unixpadel, COP31’de gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Spor Altyapısı ve Sağlıklı Şehirler’ oturumunda Türkiye’yi kendi sektöründe temsil eden tek şirket oldu. Şirket beton temellere ihtiyaç duymayan, çevreci, modüler ve taşınabilir mühendislik çözümleriyle spor altyapısını yeniden tasarlayarak sürdürülebilir şehirlerin geleceğine katkı sunmasıyla zirvede dikkatleri çekti.

Adıyaman’dan dünyaca ünlü otel ve spor tesislerine uzanan başarı hikayesi

Padel kortunun yanı sıra bir spor tesisinin mühendislik tasarımından üretimine, teknik hesaplamalarından uluslararası standartlara uygun şekilde projelendirilmesine kadar kapsamlı bir hizmet sunan Unixpadel’in İstanbul'da yönetim merkezi ve Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında yaklaşık 10 bin metrekarelik üretim altyapısı bulunuyor. Günde 12 kort üretim kapasitesine sahip olan Unixpadel, 96’dan fazla ülkede, 1.020’yi aşkın şehirde ulaştığı 9.500’ü aşkın kort teslimatı ile Türkiye’nin üretim ve mühendislik gücünü uluslararası spor yatırımlarıyla buluşturuyor. Şirket bugün, Manchester United ve Bayern Münih gibi spor kulüplerinden Türkiye’de Koç Grubu otelleri ve Dubai’deki Emaar, Max Royal gibi otellere, özel yatırım projelerinden belediye tesislerine kadar geniş bir alanda önemli referanslara sahip bulunuyor. Fransa, Hollanda, Azerbaycan, Hindistan, ABD ve Romanya’da bölgesel ofisleri bulunan şirket, tasarımdan üretime, sevkiyattan satış sonrasına kadar tüm süreci yönetiyor.

Rasulov: “Sürdürülebilir şehirlerin geleceğinde çevreci spor altyapıları önemli bir rol oynuyor”

Mühendislik ekibi ve robotik üretim teknolojileriyle her projeyi iklim koşulları ve kullanım ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebildiklerini kaydeden Unixpadel CEO'su Elshan Rasulov, COP31’de katıldığı oturumda sürdürülebilir şehirlerin geleceğinde önemli rol oynayan spor altyapı çözümlerine dikkat çekti. Rasulov, “Geliştirdiğimiz Flat Floor ve Plate Padel gibi beton temel gerektirmeyen, çelik, modüler ve taşınabilir sistemlerle spor altyapısında geleneksel inşaat yöntemlerine alternatifler sunuyoruz. Böylece beton üretimi, kazı, hafriyat ve ağır inşaat işlerinin oluşturduğu çevresel yükün azaltılmasını sağlıyoruz. MobilFold gibi çözümlerimizle atıl alanların spor tesislerine dönüştürülmesini desteklerken, Retractable Roof ve WP Challenge gibi farklı iklim koşullarına uyum sağlayan dayanıklı mühendislik sistemleri geliştiriyoruz. Amacımız, kaynakları daha verimli kullanan ve geleceğin sağlıklı, yaşanabilir şehirlerine katkıda bulunan sürdürülebilir spor altyapıları oluşturmak. Sporun kent yaşamına entegrasyonu, toplum sağlığının desteklenmesi için de çok önemli” değerlendirmesini yaptı.

“Padel kortlarımız, İTÜ ve Uluslararası Padel Federasyonu onaylı”

Üretim ile mühendisliği aynı sistemde yöneterek farklı ülkelerin iklim koşullarına, teknik düzenlemelerine ve yatırım ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabilen Unixpadel’in ürün portföyünde panoramik tasarımlar ise seyir deneyimi ile, açılır kapanır çatı ve yan kapama sistemleri de farklı hava koşullarında oyun imkânı sunuyor. Unixpadel’in tasarım ve üretim yaklaşımının temelinde yapısal güvenlik, dayanıklılık ve uluslararası standartlara uygunluğun yer aldığını kaydeden Rasulov, “Padel kortunun kalitesi yalnızca kullanılan çeliğin kalınlığı veya camın görünümüyle değil; rüzgâr yükleri, statik dayanım, bağlantı detayları, korozyon koruması, zemin koşulları ve montaj kalitesi birlikte değerlendirilmelidir. Kort sistemlerimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) rüzgâr direnci ve insan çarpma testlerine tabi tutuluyor. Sentetik çim ürünlerimiz ise Hollanda’daki KIWA Laboratuvarı tarafından Uluslararası Padel Federasyonu standartlarına göre onaylanmış durumda. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile ortak projeler geliştirmeyi de hedefliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye'nin üretim gücünü, dünya spor endüstrisinde daha görünür kılacağız”

Padel sporunun her yaştan oyuncuya hitap etmesi ve sosyal oyun deneyimiyle dünyada son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini kaydeden Rasulov, “Dünyada yeni padel tesislerinin kurulması, Türkiye'nin güçlü çelik üretim altyapısını, mühendislik kapasitesini ve sanayi tecrübesini kullanarak uluslararası pazarda rekabetçi ürünler geliştirmemiz için fırsat yarattı” dedi. Rasulov, önümüzdeki döneme yönelik hedeflerini ise şöyle aktardı: “Vizyonumuz, Türkiye'nin üretim ve mühendislik gücünü dünya spor endüstrisinde daha görünür hale getirmek. Bunun için robotik üretim sistemlerine ve mühendislik çalışmalarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki iş ortaklıklarımızı güçlendirmeyi ve yeni nesil spor altyapısı çözümlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle modüler zeminler, taşınabilir kort sistemleri ve farklı iklim koşullarına uygun kapalı tesis çözümleri üzerinde çalışıyoruz.”

